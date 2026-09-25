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Maialen, hija mayor de Jefferson Farfán, presenta a su madre y le dedica emotivo saludo de cumpleaños: “Me dio la vida a mi”

Maialen Farfán presentó a Mercedes Carrasco, la mujer alejada de la farándula que tuvo un romance con Jefferson Farfán cuando él tenía 15 años y ella, 17.  

Maialen Farfán compartió collage de fotografías junto a su madre. Foto: Composición LR/Instagram.
Maialen Farfán compartió collage de fotografías junto a su madre. Foto: Composición LR/Instagram.
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Maialen Farfán, la primera hija de Jefferson Farfán, sorprendió al presentar a su madre, Mercedes Carrasco, y compartir en redes sociales algunas fotografías inéditas junto a ella. La influencer, de 21 años, decidió homenajearla con motivo de su cumpleaños. "Feliz vida a quien me dio la vida a mí", escribió en la publicación.

Cabe recordar que Carrasco es una persona alejada de la farándula y ha optado por mantener su vida en estricto privado. Su nombre comenzó a ser mencionado en 2004, cuando se conoció que mantuvo un romance con el exfutbolista durante su adolescencia. En aquel entonces, ella tenía 17 años y él, 15. Fruto de aquel romance nació Maialen.  

Maialen Farfán le dedica emotivo saludo de cumpleaños a su mamá. Foto: Instagram.

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Maialen Farfán comparte fotos de su madre por su cumpleaños

Maialen Farfán compartió un collage de fotografías de distintas etapas de su vida junto a su madre, Mercedes Carrasco. Entre las imágenes se observan recuerdos de su infancia y otros momentos familiares, así como fotos más recientes en las que ambas posan juntas en una casa de playa.

De esta manera, la hija de Jefferson Farfán celebró el cumpleaños de su mamá a través de sus redes sociales oficiales y la presentó ante sus seguidores. La influencer también acompañó las imágenes con un emotivo mensaje dedicado a su progenitora. "Feliz vida a quien me dio la vida a mí", finalizó.

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¿Quién es Mercedes Carrasco, la exnovia de Jefferson Farfán?

Mercedes Carrasco habría sido la primera pareja sentimental de Jefferson Farfán. Ambos mantuvieron un romance durante la adolescencia del exfutbolista, una relación que habría contado con el consentimiento de sus respectivas familias, según contó doña Charo en una entrevista.

Tras el nacimiento de Maialen, la misma Mercedes Carrasco inició en 2005 un proceso legal para que Farfán reconociera a la menor como su hija. Finalmente, el conductor de 'Enfocados' realizó el reconocimiento y, con el paso de los años, ambos mantienen una buena relación de padre e hija.

Posteriormente, Farfán inició un romance con Melissa Klug, mientras que Carrasco ha optado por mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación.  

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