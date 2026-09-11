Magaly Medina denuncia que le exigen $/1 millón para no matarla y arremete contra Jefferson Farfán: “¿Qué es lo que pretende?”

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Magaly Medina atraviesa difíciles momentos luego de denunciar en su programa que un grupo criminal la está amenazando con atentar contra su vida, la de su esposo, Alfredo Zambrano, y la de su familia si no entrega US$1 millón en efectivo. La presentadora mostró una captura de WhatsApp en la que los delincuentes, quienes serían integrantes de 'Los Pulpos' de Trujillo, hicieron mención del secuestro del minero Jens Lara como su 'sello' al comunicarse con ella.

La figura de ATV responsabilizó a Jefferson Farfán, ya que, según señaló, todo comenzó luego de que el exfutbolista hiciera público que ella terminó de pagar los S/350.000 de reparación civil que el Poder Judicial le impuso tras perder un juicio. Además, afirmó que el influencer expuso la parroquia donde realizaba su servicio comunitario, así como los movimientos de su camioneta.

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Magaly Medina cuestiona a Jefferson Farfán tras ser extorsionada

Luego de que Magaly Medina hiciera público que viene siendo extorsionada, responsabilizó a Jefferson Farfán por su situación, debido a que el exfutbolista estaría ventilando información privada sobre ella. “Todo esto lo ha puesto en evidencia y ha puesto mi seguridad y la de mi familia en serio riesgo. Todo viene desde Farfán, todo parte de él”, expresó. Luego, añadió que muchos futbolistas están vinculados a pandillas delincuenciales.

Además, hizo énfasis en que el conductor de ‘Enfocados’ está interesado en que ella regrese a prisión, luego de acusarlo de persecución y acoso. “Aquí quien sigue persiguiéndome y acosándome de la peor manera es Jefferson Farfán. Yo no entiendo qué es lo que pretende. Yo no tendría ningún problema en que me revoquen la sentencia y me manden a la cárcel, pero que un juez lo decida con fundamento y no porque alguien está obsesionado con la revancha y la venganza”, manifestó.

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Magaly Medina lee mensaje que le enviaron presuntos extorsionadores

Magaly Medina leyó en vivo el mensaje intimidante que le envió un presunto grupo criminal, cuyos integrantes serían de 'Los Pulpos' de Trujillo. Según el texto, los sujetos se presentaron como los autores del atentado ocurrido días atrás en La Libertad, donde murieron cuatro personas.

“Señora Magaly Medina, la saludamos y le ordenamos que tenga su seguro de vida de 1 millón de dólares en efectivo con su marido de manera solidaria. Tenemos identificados todos sus pasos. El secuestro del señor minero Jens Lara es una muestra de nuestro sello. Tenemos por contención todos los pasos, lugares frecuentes y los de su seguridad, vecinos cerca de su nueva casa y la parroquia (de Surco). La tenemos bien estudiada”, se aprecia en el mensaje.