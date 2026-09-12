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El enfrentamiento legal entre Magaly Medina y Jefferson Farfán sumó un nuevo capítulo. El abogado de la periodista, Fernando Ugaz Zegarra, confirmó que presentó una denuncia contra el exfutbolista tras las amenazas de extorsión y secuestro que viene recibiendo su clienta. La defensa sostiene que los mensajes recibidos por la conductora contienen información reservada del proceso judicial que ambos mantienen.

La acusación se centra en la figura de “autor mediato”, atribuyendo a Farfán responsabilidad indirecta en las comunicaciones que llegaron a la popular ‘Urraca’. Según Ugaz, los datos incluidos en los chats solo podían ser conocidos por personas vinculadas al expediente.

Abogado de Magaly Medina anuncia denuncia contra Jefferson Farfán

En declaraciones en el programa ‘Ocurre Ahora’ de Mávila Huertas, el abogado explicó: “Nosotros hemos denunciado porque, para nosotros, el señor Jefferson Farfán es autor mediato de todas estas situaciones (...). Todos los datos indican que es así. Entonces, acá no hay medias tintas”. Con esta afirmación, Ugaz dejó claro que la defensa vincula a Farfán con los mensajes que llegaron a Medina.

El letrado añadió que ya solicitaron al Ministerio Público investigar el origen de las comunicaciones y que recibieron un aviso para que brinden su versión. “Hemos presentado una denuncia en contra del señor Farfán y la Fiscalía aún no abre investigación y nos ha llamado a declaración la próxima semana”, agregó.

Ugaz detalló que los chats recibidos por la periodista incluían datos sensibles: “El proceso comienza con un pago de una deuda de reparación civil solicitado en los WhatsApp. Precisa el lugar donde se va a brindar el servicio comunitario, las horas y los días. Habla de su defensa, de su abogado y de su familia”.

El abogado subrayó que esa información no es pública y que su aparición en mensajes amenazantes constituye un indicio grave. Ante la posibilidad de que se trate de una filtración, respondió que no existen pruebas de vulneración de sistemas, pero insistió en que la Fiscalía debe esclarecer el caso.

Finalmente, Ugaz pidió celeridad en el proceso y una investigación profunda. “Poner una denuncia es decirle a la autoridad que esta situación está pasando. Mi hipótesis es que esto tiene vinculación con este señor y con este proceso. Fiscalía, investigue este hecho”, sentenció.