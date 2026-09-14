Jefferson Farfán exige que Magaly Medina se rectifique tras vincularlo con amenazas extorsivas: “Sin prueba alguna”

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Jefferson Farfán respondió públicamente a las recientes declaraciones de Magaly Medina y su abogado, Fernando Ugaz, luego de que fuera relacionado con las amenazas extorsivas denunciadas por la conductora de televisión.

A través de un comunicado difundido en sus historias de Instagram este domingo 14 de septiembre, el exfutbolista rechazó tajantemente cualquier participación en estos hechos y exigió que ambos se rectifiquen.

PUEDES VER: Papá de Mario Hart sorprende al referirse a Korina Rivadeneira con inesperado adjetivo tras controvertida separación

El pronunciamiento ocurre después de que Medina asegurara que las amenazas recibidas tendrían relación con el enfrentamiento que mantiene con Farfán. Incluso, durante su programa afirmó: “Todo viene desde Farfán, todo parte de él”. Por su parte, Ugaz señaló públicamente al exseleccionado como presunto “autor mediato” de las extorsiones, una hipótesis que deberá ser determinada por las autoridades competentes.

Jefferson Farfán niega estar detrás de las amenazas contra Magaly Medina

En la primera parte del documento, Jefferson Farfán fue enfático al deslindar cualquier responsabilidad sobre los mensajes que la presentadora de ATV aseguró haber recibido.

“Rechazo categóricamente cualquier vinculación de mi persona con las amenazas y mensajes extorsivos que la señora Medina dice haber recibido. Nunca he ordenado, coordinado ni participado, ni directa ni indirectamente, en acto alguno destinado a amenazarla, perseguirla o poner en riesgo su seguridad o la de su familia”, manifestó.

Carta notarial de Jefferson Farfán contra Magaly 1

Asimismo, aseguró que condena cualquier tipo de extorsión y pidió que las autoridades sean las encargadas de identificar a los verdaderos responsables.

Farfán también cuestionó que Medina señalara que las amenazas “parten” de él y posteriormente hiciera referencia a supuestos vínculos entre futbolistas y organizaciones delincuenciales.

“Haber sido futbolista profesional no me convierte en integrante de una banda de delincuentes ni le permite sugerirle públicamente a la señora Medina, usando un medio de comunicación social, semejante vínculo”, expresó.

Carta notarial de Jefferson Farfán contra Magaly 2

El exjugador también se pronunció contra Fernando Ugaz luego de que el abogado de Medina revelara que se presentó una denuncia contra él y lo calificara públicamente como supuesto “autor mediato” de las amenazas.

“Presentar una denuncia no convierte la descabellada hipótesis de la misma en verdad, ni autoriza a atribuir de manera gratuita responsabilidad penal a un ciudadano”, sostuvo Farfán.

Jefferson Farfán exige rectificación a Magaly Medina y su abogado

Uno de los puntos más contundentes del comunicado aparece cuando Farfán revela que, paralelamente a su pronunciamiento público, está exigiendo una rectificación tanto a Magaly Medina como a Fernando Ugaz.

“Estoy exigiendo a la señora Magaly Jesús Medina Vela y a su abogado, Ángel Fernando Ugaz Zegarra, que rectifiquen de manera inmediata, gratuita, pública y proporcional las insólitas imputaciones realizadas mediante medios de comunicación social en contra de mi persona, sin perjuicio de las responsabilidades de ley”, señala.

Además, Farfán negó que los procesos judiciales que ha impulsado contra la presentadora constituyan una forma de persecución. El exseleccionado recordó que inició acciones contra Medina en 2019 por difamación agravada y violación de la intimidad y aseguró que ambos procedimientos cuentan con sentencias condenatorias firmes.

“Ejercer mis derechos ante el Poder Judicial no constituye persecución, acoso ni amenaza de mi parte contra la señora Medina”, remarcó.

El enfrentamiento judicial entre ambos atraviesa actualmente otro momento clave. Días atrás se conoció que el Poder Judicial evaluará el cumplimiento de las disposiciones impuestas a Medina luego de su condena por violación a la intimidad, mientras Farfán ha solicitado que se revise la conversión de su pena.

¿Jefferson Farfán tomará acciones legales contra Magaly Medina?

En el cierre de su pronunciamiento, el exdelantero aseguró que colaborará con cualquier investigación que realicen el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú para determinar quién está detrás de las amenazas denunciadas por Medina.

Asimismo, confirmó que encargó a sus abogados evaluar nuevas medidas frente a las acusaciones que considera perjudiciales para su imagen.

“He encargado a mi defensa adoptar las medidas legales necesarias para proteger mi honor y buena reputación, a fin de evitar que imputaciones inverosímiles, carentes de sustento probatorio, sean utilizadas para distraer a la opinión pública”, concluyó.

Por el momento, no existe una determinación fiscal o judicial que establezca que Jefferson Farfán sea responsable de las amenazas o mensajes extorsivos denunciados por Magaly Medina. La conductora y su defensa han presentado su versión ante las autoridades, mientras el exfutbolista niega categóricamente cualquier participación y ahora exige una rectificación pública.