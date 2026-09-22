Cristorata reitera su rechazo a los rumores sobre la broma y advierte que tomará acciones legales contra quienes afecten su reputación. Foto: ATV

Cristorata reitera su rechazo a los rumores sobre la broma y advierte que tomará acciones legales contra quienes afecten su reputación. Foto: ATV

El streamer Christopher Puente Viena, conocido como 'Cristorata', y el actor Brando Gallesi quedaron en el centro de la polémica luego de realizar en Kick una broma relacionada con el caso Liceo Naval. La situación generó numerosos cuestionamientos en redes sociales y también provocó la reacción de Magaly Medina, quien criticó públicamente a ambos. Tras sus declaraciones, el creador de contenido respondió y lanzó una contundente advertencia contra la conductora de espectáculos.

'Cristorata' advierte a Magaly Medina tras acusaciones

Durante una reciente transmisión en vivo, 'Cristorata' expresó su incomodidad por los comentarios realizados por Magaly Medina la noche del lunes 21 de septiembre. En ese contexto, el streamer le pidió que tenga cuidado con la manera en que se refiere a él y mencionó a Jefferson Farfán, quien mantiene una disputa legal con la presentadora de televisión.

"Magaly, escúchame, habla bien, por favor. Solamente refiérete bien porque no quiero, de verdad, hablar con Farfán y se te suma otra cosa. Ya mucha farándula, hablar mal de las personas", manifestó ante miles de seguidores durante su transmisión. En ese momento, 'Cristorata' conducía su vehículo acompañado de Brando Gallesi, quien días atrás pidió perdón por su broma soez.

Cabe recordar que Jefferson Farfán y Magaly Medina han protagonizado una disputa judicial. El exfutbolista obtuvo una sentencia favorable en el proceso por violación a la intimidad agravada y, como parte del caso, la conductora fue obligada a pagar S/ 350.000 por concepto de reparación civil. Además, la periodista de ATV viene cumpliendo jornadas de servicio comunitario.

Por otro lado, 'Cristorata' también se dirigió a quienes aseguraron que su polémica broma hacía referencia específicamente al caso Liceo Naval. El streamer cuestionó esas afirmaciones y dejó entrever que podría tomar acciones frente a quienes, según sostiene, hayan afectado su reputación. "Que no haya afirmado nada porque sino va a estar complicado este asunto. Todos los que han confirmado que nos hemos burlado de algo en específico van a hacer… no es venganza, pero manchan tu nombre", sentenció.