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Magaly Medina confirma nueva audiencia que podría llevarla a prisión y apunta contra Jefferson Farfán: “Yo no tendría ningún problema”

Magaly Medina habló sobre la nueva audiencia por su proceso con Jefferson Farfán y la posibilidad de la revocatoria de su pena suspendida, pese a que asegura haber cumplido con todas las disposiciones legales.

Magaly Medina habló sobre la nueva audiencia por su proceso con Jefferson Farfán.
Magaly Medina habló sobre la nueva audiencia por su proceso con Jefferson Farfán. | Instagram | Composición LR
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Magaly Medina se pronunció sobre el proceso judicial que mantiene con Jefferson Farfán. Durante la edición del 10 de septiembre de 'Magaly TV La Firme', la conductora se refirió a la audiencia que el Poder Judicial ha programado para revisar el cumplimiento de las disposiciones establecidas tras su condena y aseguró que está dispuesta a respetar cualquier decisión judicial que tenga fundamento, incluso si vuelve a prisión.

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Magaly Medina confirma audiencia por caso Jefferson Farfán

Durante la diligencia se analizará si corresponde mantener la pena suspendida o si existen motivos para evaluar su revocatoria. Ante ello, Magaly Medina cuestionó que nuevamente se revise si cumplió con las obligaciones impuestas.

"Poder Judicial programa audiencia para decidir si Magaly Medina es enviada de nuevo a prisión", comentó inicialmente la presentadora al referirse a la información publicada en la prensa. Luego, expresó su malestar por la exposición que viene teniendo el proceso: "Yo sé que algunos medios se enteran de esto, no sé a quién, digamos, le provoca que la gente sepa que el Poder Judicial sigue persiguiéndome".

La periodista apuntó directamente contra la 'Foquita' y aseguró que el exfutbolista estaría detrás de la continuidad del conflicto. "Pero acá quien sigue persiguiéndome y acosándome de la peor manera es Jefferson Farfán. Yo no entiendo, y esto lo quiero decir, qué es lo que pretende", afirmó.

La popular 'Urraca' sostuvo que se buscaría demostrar ante un juez que no cumplió con las condiciones establecidas tras su condena, entre ellas el servicio comunitario y los pagos correspondientes. "Pretende que un juez decida que yo no he cumplido el servicio comunitario, según él, que yo no he pagado la reparación civil, que yo no he pagado la multa. O sea, dando motivos para que un juez me revoque la prisión condicional y me mande adentro", expresó.

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Magaly Medina no tiene miedo de regresar a prisión

Frente a la posibilidad de que el Poder Judicial adopte una decisión sobre su situación, Magaly Medina manifestó que está dispuesta a respetarla siempre que esté debidamente sustentada. "Yo no tendría ningún problema (volver a la cárcel) mientras un juez lo decida, pero lo decida con fundamento", aseguró.

La conductora afirmó que cumplió con el pago de la reparación civil, la multa al Estado y el servicio comunitario. "Porque a él se le ha pagado la reparación civil, se le ha pagado la multa que se tiene al Estado, se cumple con el servicio comunitario", señaló.

Asimismo, mencionó que el INPE y la parroquia donde realiza el servicio comunitario pueden acreditar el cumplimiento de estas disposiciones. "El INPE lo ha dicho en repetidas oportunidades. La gente que dirige la parroquia también", manifestó.

Finalmente, Magaly Medina calificó la situación como una persecución que, desde su perspectiva, estaría superando el terreno estrictamente judicial. "Pero no porque alguien esté obsesionado con el revanchismo y la venganza y siga y siga así a manera ya de persecución que linda en lo personal", sostuvo.

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