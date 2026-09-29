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Ahora Nación no respaldará censura contra César Astudillo: bancada acordó por mayoría rechazar la medida

El diputado José Marcelo informó que, por mayoría, la bancada considera que Astudillo no ha cometido faltas éticas en sus dos meses en el cargo.

Ahora Nación no respaldará censura contra César Astudillo y tomó decisión por mayoría
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La bancada de Ahora Nación acordó por mayoría no respaldar la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo. Así lo informó el diputado José Marcelo, luego de la reunión que sostuvo el grupo parlamentario con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y otros integrantes del Ejecutivo este martes por la mañana.

"En relación con el tema de la censura hemos llegado a un acuerdo por mayoría en bancada de que no vamos a apoyar dicha moción", declaró Marcelo a la prensa. El parlamentario precisó que, para la mayoría de la agrupación, Astudillo lleva aproximadamente dos meses en el cargo y no se ha presentado una falta ética o moral que justifique respaldar su salida.

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Marcelo también señaló que podría existir algún voto en disidencia dentro de la agrupación. De esta manera, la posición comunicada corresponde al acuerdo mayoritario de la bancada, aunque no implica necesariamente que todos sus integrantes voten de la misma manera cuando la moción llegue al Pleno.

Además, calificó el encuentro como respetuoso e indicó que el Ejecutivo manifestó su disposición a respetar las decisiones que adopte la bancada y la Cámara de Diputados.

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