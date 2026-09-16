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Jorge Luna sorprende con su curiosa reacción al ver a su esposa titularse como licenciada en Marketing

Jorge Luna, de 'Hablando Huevadas', tuvo un frío gesto ante el logro profesional alcanzado por su esposa, Melissa Gonzales, con quien lleva más de 20 años de relación (15 de novios y seis de casados).

Jorge Luna es parte de la dupla del programa de humor 'Hablando Huevadas'. Foto: Composición LR/Instagram/YouTube.
Jorge Luna es parte de la dupla del programa de humor 'Hablando Huevadas'. Foto: Composición LR/Instagram/YouTube.
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Melissa Gonzales, quien lleva más de 6 años de casada con Jorge Luna, popular integrante de 'Hablando Huevadas', compartió en sus redes sociales imágenes de lo que fue la obtención de su título profesional como licenciada en Marketing en una conocida universidad de Lima.

Muchos usuarios felicitaron a la esposa del comediante por el logro profesional que alcanzó y dejaron expresivos mensajes en la publicación. Sin embargo, lo que llamó la atención de muchos fue la fría reacción de Jorge Luna, quien solo dejó unos emojis de aplausos en el post, un gesto que sorprendió a muchos.  

Reacción de Jorge Luna al logro profesional de su esposa. Foto: Instagram.

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Jorge Luna reacciona al logro profesional de su esposa Melissa Gonzales

"Oficialmente: licenciada en Marketing", escribió Melissa Gonzales en Instagram, donde también compartió dos fotografías en las que aparece muy orgullosa junto a su título profesional. La publicación se hizo viral y recibió miles de 'me gusta' y numerosos comentarios.

Muchos usuarios esperaban que Jorge Luna felicitara públicamente a su esposa en la caja de comentarios. Sin embargo, quedaron sorprendidos al ver que el comediante solo dejó unos fríos emojis de aplausos. Este gesto llamó la atención de los usuarios, quienes criticaron su reacción.

"Después se queja de su hijo", "Dale la bendición", "Después dices por qué tu hijo es tan expresivo", "Sé más romántico", "Gran testamento, Jorge", fueron algunos de los comentarios que hicieron sobre el frío gesto del integrante de 'Hablando Huevadas'.

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¿Cuántos años llevan juntos Jorge Luna y Melissa Gonzales?  

Jorge Luna y Melissa Gonzales se casaron en 2020, luego de más de 15 años de relación. Fruto de su vínculo, tienen dos hijos en común. La recientemente titulada en Marketing estuvo con el comediante mucho antes de que alcanzara la fama gracias a su proyecto 'Hablando Huevadas'.

Ahora, el humorista no se hace problemas en exponer la vida de lujos que disfruta junto a su familia durante sus viajes al extranjero. Un ejemplo de ello fue su viaje a Dubái, donde se hospedaron en un hotel bajo el agua que les permitía observar diferentes animales marinos desde la ventana.

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