Ricardo Mendoza sufre aparatosa volcadura de su mototaxi en vivo en plena carrera contra Jorge Luna

La esperada Fórmula Menos 1 dejó momentos que causaron gran sorpresa en los espectadores. Ricardo Mendoza, uno de los organizadores de esta carrera de mototaxis bajo la producción de No Somos TV y Yango, protagonizó una de ellas al sufrir la volcadura de su vehículo en plena competencia contra Jorge Luna y Mateo Garrido Lecca.

La escena se volvió viral en redes sociales y no tardó en desatar todo tipo de comentarios, entre estos comparaciones con la máxima carrera de automovilismo internacional que inspiró esta parodia 100% peruana. "Esto no se ve ni en la Fórmula 1", mencionó un seguidor.

Ricardo Mendoza sufre volcadura de su mototaxi en vivo

Todo ocurrió en plena curva del circuito de la Fórmula Menos 1. Aunque Ricardo Mendoza iba en el primer lugar con bastante ventaja, terminó volcando su moto en vivo al entrar a una curva, lo que provocó que numerosas personas acudieran rápidamente a socorrerlo. Todo indica que el empresario no habría podido reducir la velocidad a tiempo tras acelerar, por lo que perdió el control del vehículo.

Afortunadamente, el humorista, quien portaba correctamente su casco en la cabeza, sacó medio cuerpo por una de las puertas de la moto y alzó sus brazos en señal de triunfo.

Los comentaristas no pudieron evitar las risas frente a esta situación y todo se salió de control aún más cuando Jorge Luna decidió aprovechar y adelantar a su compañero de 'Hablando Huevadas', mientras Mateo Garrido Lecca —ambos también organizadores del evento— se tomó el tiempo de bajarse de su moto y acercarse a Mendoza para burlarse.

Más adelante, Luna terminó imponiéndose en la carrera de exhibición de la Fórmula Menos 1. Fue entonces cuando Garrido Lecca terminó protagonizando la segunda volcadura. Afortunadamente, al igual que en el caso de Ricardo, el conductor salió sin mayores contratiempos de la mototaxi y hasta celebró su momento, aunque segundos después sufrió otra caída contra el suelo.