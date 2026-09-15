Esposa de Jorge Luna sorprende al titularse como licenciada en conocida universidad y recibe elogios: “Una jamás debe dejar de crecer”
Melissa Gonzáles celebra su logro al recibir el título de licenciada. La noticia ha emocionado a muchos y provocó una peculiar reacción en su esposo, Jorge Luna, que no pasó desapercibida.
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La influencer Melissa Gonzáles Samplini, esposa de Jorge Luna, emocionó a sus seguidores al compartir en redes sociales un logro personal de gran relevancia: obtener el título de licenciada en Marketing por una reconocida universidad peruana.
La noticia generó inmediatos comentarios entre los usuarios, que destacaron su esfuerzo y perseverancia para alcanzar la meta. La reacción del comediante y empresario tampoco pasó desapercibida, aunque sorprendió por su brevedad y contundencia.
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Melissa Gonzáles, esposa de Jorge Luna, se titula como licenciada
A través de Instagram, Melissa Gonzáles reveló que obtuvo el título de licenciada en Marketing por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), una institución de prestigio y con amplia trayectoria en el país.
La también creadora de contenido acompañó el anuncio con dos fotografías: en una posaba sonriente junto al logo de la universidad mientras sostenía su diploma, y en la otra mostraba el documento en detalle. El título fue emitido el 21 de agosto de 2026, aunque ella decidió hacerlo público recién el 10 de septiembre.
Melissa Gonzáles, esposa de Jorge Luna, se titula como licenciada. Foto. Instagram
Melissa Gonzáles, esposa de Jorge Luna, se titula como licenciada. Foto. Instagram
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Las reacciones de sus seguidores no tardaron en llegar y resaltaron su determinación de crecer personal y profesionalmente. “Que gusto ver a una mujer que, por más que el marido le brinde todo, ella también busque su propio éxito. Qué alegría, esto es un gran ejemplo para muchas mujeres”, “Muchos más éxitos de los que ya tiene, una jamás debe dejar de crecer”, “Eres una inspiración” y “Valió la pena todo tu esfuerzo” fueron algunos de los mensajes que se leyeron en Instagram.
Jorge Luna, su cónyuge desde 2020 y padre de sus dos hijos, también se hizo presente en la publicación. Su respuesta consistió en varios emojis de manos aplaudiendo, gesto que llamó la atención y fue tomado con humor por los seguidores debido a la falta de expresividad del compañero de Ricardo Mendoza en ‘Hablando Huevadas’.