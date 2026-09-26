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Maltrato de Augusto Thorndike hacia camarógrafo llega a la prensa extranjera y genera indignación: "Espero que lo hayan echado a él"

Tras conocer el impacto de sus palabras en redes sociales, el periodista Augusto Thorndike optó por burlarse y tomar una actitud desafiante. La prensa chilena calificó su caso como un espanto.

El Colegio de Periodistas también rechazó al actitud de Augusto Thorndike.
El Colegio de Periodistas también rechazó al actitud de Augusto Thorndike.Foto: Willax/T13
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El conductor peruano Augusto Thorndike quedó en el centro de la polémica tras humillar en vivo a un camarógrafo de su canal. Lo que parecía un enlace sin inconvenientes con una reportera en exteriores terminó en un exabrupto que no solo se volvió viral a nivel nacional, sino que además traspasó fronteras y llegó a Canal 13 de Chile, una de las cadenas más emblemáticas y prestigiosas del país, donde desató indignación por el trato laboral.

En el noticiero 'T13 En Vivo', las periodistas Marianne Schmidt y Libertad Manque revisaron las imágenes del programa de Willax y criticaron con dureza la falta de tino del presentador.

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Prensa chilena rechaza maltrato de Augusto Thorndike hacia camarógrafo

Al ver el video, Schmidt no ocultó su impacto y comentó: "Qué horrible, qué humillante". Con evidente molestia, cuestionó la manera en que el hijo del fallecido y reconocido periodista Guillermo Thorndike se dirigió a su camarógrafo. Su compañera Manque reforzó el rechazo calificando la escena de forma tajante como un "espanto".

La transmisión mostró cómo el conductor interrumpió abruptamente el enlace de la reportera y cerró el despacho con visible enojo y comentarios denigrantes hacia el camarógrafo. Esa actitud fue calificada por la prensa chilena como un gesto de desprecio hacia su propio equipo. Ante ello, Manque pidió una sanción estricta: "No puedo creerlo. Espero que lo hayan echado a él".

Para cerrar el bloque internacional, Schmidt subrayó que las fallas técnicas jamás justifican el maltrato público hacia un trabajador: "El camarógrafo puede ser que se mueva rápido, pero eso no implica que lo trate así. Ha dado la vuelta en redes sociales; la gente le ha dicho de todo y él respondió, pero no se disculpó".

El caso también provocó el rechazo del Colegio de Periodistas de Lima, que emitió un comunicado recordando que las llamadas de atención deben ser privadas y respetuosas. Sin embargo, lejos de disculparse, Thorndike usó su espacio nocturno para burlarse de las críticas, mostrando una actitud desafiante ante el revuelo.

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