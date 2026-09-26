El conductor peruano Augusto Thorndike quedó en el centro de la polémica tras humillar en vivo a un camarógrafo de su canal. Lo que parecía un enlace sin inconvenientes con una reportera en exteriores terminó en un exabrupto que no solo se volvió viral a nivel nacional, sino que además traspasó fronteras y llegó a Canal 13 de Chile, una de las cadenas más emblemáticas y prestigiosas del país, donde desató indignación por el trato laboral.

En el noticiero 'T13 En Vivo', las periodistas Marianne Schmidt y Libertad Manque revisaron las imágenes del programa de Willax y criticaron con dureza la falta de tino del presentador.

Prensa chilena rechaza maltrato de Augusto Thorndike hacia camarógrafo

Al ver el video, Schmidt no ocultó su impacto y comentó: "Qué horrible, qué humillante". Con evidente molestia, cuestionó la manera en que el hijo del fallecido y reconocido periodista Guillermo Thorndike se dirigió a su camarógrafo. Su compañera Manque reforzó el rechazo calificando la escena de forma tajante como un "espanto".

La transmisión mostró cómo el conductor interrumpió abruptamente el enlace de la reportera y cerró el despacho con visible enojo y comentarios denigrantes hacia el camarógrafo. Esa actitud fue calificada por la prensa chilena como un gesto de desprecio hacia su propio equipo. Ante ello, Manque pidió una sanción estricta: "No puedo creerlo. Espero que lo hayan echado a él".

Para cerrar el bloque internacional, Schmidt subrayó que las fallas técnicas jamás justifican el maltrato público hacia un trabajador: "El camarógrafo puede ser que se mueva rápido, pero eso no implica que lo trate así. Ha dado la vuelta en redes sociales; la gente le ha dicho de todo y él respondió, pero no se disculpó".

El caso también provocó el rechazo del Colegio de Periodistas de Lima, que emitió un comunicado recordando que las llamadas de atención deben ser privadas y respetuosas. Sin embargo, lejos de disculparse, Thorndike usó su espacio nocturno para burlarse de las críticas, mostrando una actitud desafiante ante el revuelo.