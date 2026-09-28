Vania Bludau volvió a hablar sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida. La exchica reality contó en redes sociales que descubrió una presunta deuda pendiente con el hospital donde fue atendida tras la pérdida de su bebé.

La modelo aseguró que pensaba que el pago ya había sido realizado, pero al comunicarse con el establecimiento habría descubierto que existía un saldo pendiente. Aunque no reveló la identidad de su expareja, cuestionó su comportamiento y calificó de “cobardía” la manera en que habría afrontado la situación.

Vania Bludau cuestiona a su expareja tras pérdida de su bebé

En un video publicado en Instagram, Vania Bludau explicó que volvió a comunicarse con el hospital donde ocurrió la pérdida de su bebé, de casi dos meses de gestación. Según relató, creyó que la deuda estaba cancelada, pero recibió información sobre un saldo mayor.

Hay situaciones que, aunque pasen los años, encuentran la manera de volver a ti, expresó la modelo, quien aseguró sentir tristeza y cólera porque considera que no debió resolver sola aquella situación.

La exfigura de 'Combate' enfatizó que su molestia no está relacionada únicamente con el dinero, sino con la actitud que atribuye a su expareja. No es el monto, no es el dinero ni nada de eso, es simplemente el acto de lavarse las manos de algunas personas, señaló.

Lo voy a resolver porque siempre resuelvo. Pero hoy sí me permito decir: ¡qué cobardía! Tengan cuidado con quién se relacionan, agregó visiblemente mortificada.

La vez que Vania Bludau anunció la pérdida de su bebé

En 2025, Vania Bludau reveló que había sufrido la pérdida de su bebé, fruto de una relación que mantuvo con un joven en Miami durante 2024. La identidad del hombre nunca fue difundida.

Durante una entrevista en 'Amor y fuego', la modelo recordó que la relación terminó después de aquella experiencia. “Me di cuenta cómo era mi pareja. Lo venimos intentando y luego de que tengo la pérdida, la otra persona decide que ya no quiere intentarlo más, me quedo en el aire”, contó.



