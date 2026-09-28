Sheyla Rojas se pronuncia tras críticas por su relación con Joaquín Ramírez: “A mí qué me importa lo que diga la gente”

Sheyla Rojas respondió a los comentarios que ha recibido por su relación con Joaquín Ramírez. La modelo utilizó TikTok para compartir un mensaje dirigido a quienes cuestionan su vida personal, en medio de sus recientes apariciones junto al político durante actividades de campaña en Cajamarca.

En uno de sus videos, la modelo aparece sentada con una taza de café mientras de fondo se escucha una frase dirigida a quienes opinan sobre su vida: "A mí qué me importa lo que diga la gente del barrio, acaso ellos me están dando de comer".

Sheyla Rojas responde a las críticas por su relación con Joaquín Ramírez

La publicación también estuvo acompañada por una reflexión en la que Sheyla Rojas hizo referencia a quienes emiten comentarios negativos sobre su vida sentimental. "Cuando hablan u opinan negativamente como si estuvieran en mis zapatos", escribió.

El mensaje fue relacionado por sus seguidores con las críticas que ha recibido desde que comenzó a mostrarse cercana a Joaquín Ramírez. La modelo ha aparecido junto al político en distintas actividades de campaña realizadas en Cajamarca, aunque en esta publicación no mencionó directamente a ninguna persona.

En otra publicación relacionada con su vida sentimental, Sheyla Rojas compartió un mensaje en el que destacó su lado afectuoso: "Soy muy linda contigo, valóralo; por ahí dicen que no tengo corazón. (Mi lado cariñoso es exclusivo)".