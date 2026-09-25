Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Espectáculos

Joaquín Ramírez causa polémica con controversial comentario sobre Sheyla Rojas tras confirmar romance: "Esa me vale millones"

El excongresista Joaquín Ramírez volvió a referirse a su vínculo con Sheyla Rojas y sorprendió por una respuesta sobre el respaldo de la exchica reality a su campaña en Cajamarca.

Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez se lucieron juntos en un reciente evento en Cajamarca. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez se lucieron juntos en un reciente evento en Cajamarca. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Por
google iconLa República en Google

Joaquín Ramírez y Sheyla Rojas continúan generando atención por la manera en que ambos se refieren a su vínculo sentimental. Mientras la modelo ha utilizado públicamente la palabra amor para dirigirse al candidato al Gobierno Regional de Cajamarca, el excongresista ha mantenido una postura más reservada frente a las cámaras.

La exchica reality también ha acompañado al político en algunas actividades realizadas en Cajamarca, en medio de su campaña electoral. Incluso, ambos fueron captados protagonizando muestras de afecto durante un evento, donde el político besó y cargó a la modelo.

Puedes ver

Magaly Medina cuestiona a Sheyla Rojas por su vínculo con Joaquín Ramírez: “Quiérete un poco más”

lr.pe

El polémico comentario de Joaquín Ramírez sobre Sheyla Rojas

Consultado por el programa 'Amor y fuego' sobre el aporte de Sheyla Rojas a sus actividades proselitistas, Joaquín Ramírez respondió con una frase que rápidamente llamó la atención: "Ella me vale millones. Ese sol es de oro". La declaración se produjo en medio de las preguntas sobre la presencia de la modelo en determinados eventos de su campaña.

La declaración adquiere relevancia porque la exintegrante de 'Combate' ha expresado públicamente su respaldo al político. En una publicación difundida en redes sociales, la modelo escribió Felicidades, amor al referirse al exintegrante de Fuerza Popular y destacó el esfuerzo que realiza para impulsar un proyecto que, según sus palabras, beneficiaría a los cajamarquinos.

Pese a estas muestras públicas, Joaquín Ramírez ha evitado definirla directamente como su pareja cuando ha sido consultado por los medios. En una entrevista reciente, señaló que ambos iban "de a pocos" y agradeció la compañía de Sheyla Rojas, a quien describió como una persona "muy querida a nivel nacional".

Puedes ver

Sheyla Rojas confiesa qué hizo el excongresista Joaquín Ramírez para enamorarla tras oficializar su relación: “Me siento súper consentida”

lr.pe

Joaquín Ramírez se defiende de investigaciones en su contra

Durante la conversación con el programa de Willax, Joaquín Ramírez también fue consultado por las investigaciones judiciales que han rodeado su trayectoria política. El excongresista sostuvo que quienes participan en política están sujetos a investigaciones y afirmó que se ha sometido a las disposiciones correspondientes.

Ramírez aseguró que sus asuntos judiciales estarían culminando por orden de las autoridades y calificó como una "persecución política" los cuestionamientos que, según su versión, surgieron después de su paso por la Secretaría General de Fuerza Popular.

Asimismo, el candidato fue interrogado por un informe periodístico difundido en 2016 en el que se mencionaba a la DEA, la agencia estadounidense encargada de la lucha contra las drogas. Frente a ello, negó haber sido investigado por dicha institución.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 25 de septiembre de 2026

Por Carlin | 25 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 24 de septiembre de 2026

Por Carlin | 24 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 23 de septiembre de 2026

Por Carlin | 23 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Las violaciones no son culturales, ministro Álvarez

Buscan voluntarios para vivir gratis en Islandia con tres comidas diarias y dos días libres a cambio de ayudar 32 horas por semana

Sinuano Noche, resultado del viernes 25 de septiembre de 2026: número ganador y La Quinta

Espectáculos

Heidy Amado impacta al describir su relación con Melcochita y deja en shock a Magaly Medina: "Totalmente activo"

Nelly Rossinelli alza su voz de protesta y se muestra indignada por presuntos privilegios a acusados del Liceo Naval: "Me parece atroz"

María Pía Copello sale en defensa de su sobrina influencer tras comprometerse a los 23 años: “¿Quiénes somos para juzgar?”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Mininter: “No hay ningún espíritu de cuerpo con el criminal que mancha el uniforme de la PNP”

Ministro Chang sobre interpelación en su contra: “Han pasado recien noventa días de gestión”

Samuel Daza revela que alguien cercano a Fuerza Popular le llamó la atención tras debate con López Aliaga