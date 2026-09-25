Joaquín Ramírez y Sheyla Rojas continúan generando atención por la manera en que ambos se refieren a su vínculo sentimental. Mientras la modelo ha utilizado públicamente la palabra amor para dirigirse al candidato al Gobierno Regional de Cajamarca, el excongresista ha mantenido una postura más reservada frente a las cámaras.

La exchica reality también ha acompañado al político en algunas actividades realizadas en Cajamarca, en medio de su campaña electoral. Incluso, ambos fueron captados protagonizando muestras de afecto durante un evento, donde el político besó y cargó a la modelo.

El polémico comentario de Joaquín Ramírez sobre Sheyla Rojas

Consultado por el programa 'Amor y fuego' sobre el aporte de Sheyla Rojas a sus actividades proselitistas, Joaquín Ramírez respondió con una frase que rápidamente llamó la atención: "Ella me vale millones. Ese sol es de oro". La declaración se produjo en medio de las preguntas sobre la presencia de la modelo en determinados eventos de su campaña.

La declaración adquiere relevancia porque la exintegrante de 'Combate' ha expresado públicamente su respaldo al político. En una publicación difundida en redes sociales, la modelo escribió Felicidades, amor al referirse al exintegrante de Fuerza Popular y destacó el esfuerzo que realiza para impulsar un proyecto que, según sus palabras, beneficiaría a los cajamarquinos.

Pese a estas muestras públicas, Joaquín Ramírez ha evitado definirla directamente como su pareja cuando ha sido consultado por los medios. En una entrevista reciente, señaló que ambos iban "de a pocos" y agradeció la compañía de Sheyla Rojas, a quien describió como una persona "muy querida a nivel nacional".

Joaquín Ramírez se defiende de investigaciones en su contra

Durante la conversación con el programa de Willax, Joaquín Ramírez también fue consultado por las investigaciones judiciales que han rodeado su trayectoria política. El excongresista sostuvo que quienes participan en política están sujetos a investigaciones y afirmó que se ha sometido a las disposiciones correspondientes.

Ramírez aseguró que sus asuntos judiciales estarían culminando por orden de las autoridades y calificó como una "persecución política" los cuestionamientos que, según su versión, surgieron después de su paso por la Secretaría General de Fuerza Popular.

Asimismo, el candidato fue interrogado por un informe periodístico difundido en 2016 en el que se mencionaba a la DEA, la agencia estadounidense encargada de la lucha contra las drogas. Frente a ello, negó haber sido investigado por dicha institución.