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Magaly Medina reaparece en España y tiene inesperado encuentro con Antonio Pavón y 'Sir Winston', exparejas de Sheyla Rojas

En medio de la nueva relación de Sheyla Rojas con Joaquín Ramírez, la conductora Magaly Medina sorprendió en redes al mostrar su reunión con las exparejas de su amiga influencer.

Esposo de Magaly Medina también estuvo presente en reunión con ex de Sheyla Rojas.
Esposo de Magaly Medina también estuvo presente en reunión con ex de Sheyla Rojas.Foto: composición LR/Magaly Medina
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Magaly Medina vuelve a generar comentarios en torno a su vínculo con Sheyla Rojas, aunque esta vez no por sus críticas hacia Joaquín Ramírez, político y actual pareja de la exchica reality. La popular ‘Urraca’ sorprendió al aparecer en España junto a Antonio Pavón y Luis Miguel ‘Sir Winston’ Galarza, exparejas de su amiga influencer.

La reunión se produjo el sábado 26 de septiembre en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla, donde Medina asistió con su esposo, el notario Alfredo Zambrano, para observar la presentación del torero peruano Andrés Roca Rey.

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Magaly Medina se luce junto a los ex de Sheyla Rojas

En sus redes sociales, la periodista compartió imágenes de su viaje y mostró a Antonio Pavón luciendo un traje tradicional mientras acompañaba a su hijo Antoñito, fruto de su relación con Sheyla Rojas. Minutos después, publicó otra historia en la que aparecía junto a Zambrano, Pavón con su pareja Joi Sánchez y ‘Sir Winston’. Los ex de la popular ‘Leona Loca’, en particular, captaron la atención por posar con naturalidad en medio del público.

Magaly Medina se reúne con exparejas de Sheyla Rojas en España

Magaly Medina se reúne con exparejas de Sheyla Rojas en España. Foto: captura Instagram

Magaly Medina se reúne con exparejas de Sheyla Rojas en España

Magaly Medina se reúne con exparejas de Sheyla Rojas en España. Foto: captura Instagram

La escena generó comentarios sobre la cercanía de Pavón y ‘Sir Winston’ con Magaly, aunque no es la primera vez que el español y el empresario mexicano son vistos juntos. En 2023 fueron captados en un bar de San Isidro junto a Zambrano, lo que alimentó rumores de amistad.

Sheyla Rojas, por su parte, ha señalado que mantiene una relación cordial con el padre de su hijo Antoñito, centrada en la crianza del adolescente. En contraste, ha sido tajante al referirse a ‘Sir Winston’, a quien considera parte de su pasado y con quien terminó tras una supuesta infidelidad de él.

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