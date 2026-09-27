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Lucía de la Cruz hace fuerte confesión tras recuperarse de complicación médica: "No he podido guardar pan para mayo"

La cantante criolla Lucía de la Cruz sorprendió al hablar sobre sus ahorros y cómo vive esta nueva etapa a sus 73 años, luego de superar un gran susto por problemas de salud.

Lucía de la Cruz recibió el alta en abril luego de ser internada en el Hospital María Auxiliadora.
Lucía de la Cruz recibió el alta en abril luego de ser internada en el Hospital María Auxiliadora.Foto: ATV
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Lucía de la Cruz atraviesa un momento de calma personal tras superar un serio problema de salud que la obligó a ser internada de emergencia en marzo de 2026. La cantante criolla enfrentó una severa descompensación producto de una infección generalizada y su diabetes crónica, pero logró estabilizarse y recibió el alta médica en abril. Desde entonces, ha retomado sus presentaciones y se concentra en cuidar su bienestar.

La intérprete de 'Yo perdí el corazón' no solo se prepara para reencontrarse con su hijo Christian después de dos años, sino que también reflexiona sobre su trayectoria y los aprendizajes que le dejó la administración de sus recursos. En una entrevista reciente, compartió detalles de su vida actual y sorprendió con una revelación sobre sus ahorros acumulados en más de seis décadas de carrera.

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Lucía de la Cruz hace confesión sobre sus ahorros

Durante la conversación, Lucía de la Cruz aseguró que su vínculo con Christian atraviesa una etapa positiva, luego del distanciamiento que vivieron en 2025 por una disputa relacionada con un depósito de S/8.000 realizado por un organizador de eventos. Superada aquella polémica, la artista anunció que se reencontrará con el único de sus hijos que siguió sus pasos en la música y que ambos preparan un proyecto conjunto.

“Después de dos años me voy a reencontrar con mi hijo Christian, mi heredero, en España, cuando viaje en unas semanas con los pasajes que me ha mandado Luisito, el 'Chamaco'. Ahora mi hijo se encuentra viviendo en Estados Unidos y será un lindo reencuentro, que servirá para lanzar la salsa 'Madre e hijo', que es una versión del tema de Óscar D’ León 'Padre e hijo'”, declaró, de acuerdo con Trome.

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En esa misma entrevista, la reconocida cantante confesó que no administró de manera adecuada sus ingresos en épocas de bonanza, aunque subrayó que hoy su prioridad es mantenerse saludable para seguir trabajando. “Me cuido mucho para tener buena salud, me controlo la diabetes, el corazón. Trato de comer siempre sano porque tengo que seguir trabajando por los míos. No he podido guardar pan para mayo”, precisó.

La artista destacó además el respaldo de su público, al que considera fundamental para continuar en los escenarios. “Pero tengo el cariño del público y me gusta compartir con ellos en todos mis shows”, sentenció.

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