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Excongresista Joaquín Ramírez es captado besando a Sheyla Rojas pese a no confirmar su relación

Sheyla Rojas y el político Joaquín Ramírez protagonizaron sorprendentes escenas frente a cientos de personas en Cajamarca.  

Joaquín Ramírez y Sheyla Rojas acaparan la atención de la prensa de espectáculos en Cajamarca. Foto: Composición LR/Facebook.
Joaquín Ramírez y Sheyla Rojas acaparan la atención de la prensa de espectáculos en Cajamarca. Foto: Composición LR/Facebook.
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Joaquín Ramírez evitó recientemente confirmar públicamente su relación con Sheyla Rojas durante una entrevista, pese a que la modelo lo llamó amor en redes sociales. Ahora, nuevas imágenes de ambos volvieron a llamar la atención.

En un video, el excongresista aparece junto a Sheyla Rojas durante un evento en Cajamarca. Allí él la besó y hasta la cargó frente a los asistentes, mientras ambos se mostraban muy cariñosos.

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Joaquín Ramírez no quiso confirmar relación con Sheyla Rojas pese a que ella lo oficializó en redes: “Es una persona muy querida a nivel nacional”

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Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez son captados besándose en Cajamarca

La página de Facebook 'Cajamarca Informativa' publicó un video de Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez durante un evento en Cajamarca. En las imágenes, la influencer abraza al excongresista por el cuello y él la carga por unos segundos. Luego, el político se acerca y le da un beso, que la modelo responde delante de varias personas.

El video llamó la atención porque sería la primera vez que ambos aparecen besándose en público. Joaquín Ramírez todavía no confirma que Sheyla Rojas sea su pareja y, cuando le preguntan por su relación, solo dice que están yendo "poco a poco". La influencer, en cambio, lo llama 'amor' e incluso dijo que podría mudarse a Cajamarca con él si gana las elecciones.

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Magaly Medina cuestiona a Sheyla Rojas por su vínculo con Joaquín Ramírez: “Quiérete un poco más”

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Magaly Medina aconseja a Sheyla Rojas

Magaly Medina le recomendó a Sheyla Rojas tener cuidado con su nueva relación. La conductora señaló que Joaquín Ramírez podría estar aprovechando la popularidad de la influencer para ganar más apoyo en su campaña.

A pesar de este comentario, Sheyla Rojas no ha respondido directamente a lo dicho por Magaly. Tampoco ha hablado sobre las veces en que Joaquín evitó mostrar cariño por ella cuando fue consultado por su relación en distintas entrevistas.

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