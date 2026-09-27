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Sobrina de María Pía Copello, Micaela Bebin, reacciona tras críticas por comprometerse a los 23 años: "No importa la edad, importa con quién"

Micaela Bebin respondió en TikTok a los cuestionamientos por su compromiso con Tiago del Río a los 23 años. La sobrina de María Pía Copello defendió su decisión y recibió el respaldo de sus seguidores.

Micaela Bebin vive su amor con Tiago del Río y anunciaron próxima boda. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/TikTok
Micaela Bebin vive su amor con Tiago del Río y anunciaron próxima boda. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/TikTok
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Micaela Bebin, hija mayor de la cantante Anna Carina Copello y sobrina de María Pía Copello, respondió a los comentarios que surgieron luego de anunciar su compromiso matrimonial con Tiago del Río. La joven, de 23 años, utilizó sus redes sociales para referirse a quienes consideran que es demasiado pronto para dar este paso y defendió la decisión que tomó junto a su pareja.

El anuncio se realizó el miércoles 23 de septiembre mediante Instagram, donde ella compartió fotografías de la pedida de mano ocurrida en Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina. Las imágenes mostraron a la pareja durante el momento especial y rápidamente recibieron felicitaciones de familiares, amigos y seguidores.

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Micaela Bebin se defiende tras críticas por futuro matrimonio a sus 23 años

Después de que su compromiso generara comentarios en redes sociales y programas de espectáculos, Micaela Bebin reapareció en TikTok para responder de manera indirecta a quienes cuestionaron que haya decidido comprometerse a los 23 años. En el video, la joven volvió a mostrar su anillo y acompañó las imágenes con un mensaje relacionado con la posibilidad de encontrar el amor a una edad temprana.

“Te vas a casar muy joven. Qué suerte encontrar al amor de tu vida tan joven que puedes vivir toda la vida juntos”, escribió la hija de Anna Carina Copello en la publicación. Con estas palabras, dejó clara su posición frente a los cuestionamientos y puso el foco en el vínculo que mantiene con Tiago del Río, en lugar de considerar únicamente la edad a la que decidió comprometerse.

La controversia también llegó al mundo del streaming. Mario Hart se refirió al compromiso durante el programa 'Sin+ que decir' y cuestionó que la pareja haya decidido dar este paso. “¿Alguien le ha dicho que está muy chibola para casarse?”, comentó el exintegrante de realities, cuyas declaraciones posteriormente circularon en redes sociales y generaron nuevas reacciones.

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Usuarios apoyan a Micaela Bebin y cuestionan a Mario Hart

Tras la publicación de Micaela Bebin en TikTok, numerosos usuarios expresaron su respaldo a la joven y cuestionaron que personas ajenas a la relación opinen sobre el momento que ella y Tiago del Río eligieron para formalizar su vínculo. Para varios seguidores, la edad no determina por sí sola si una pareja está preparada para asumir un compromiso.

Entre los comentarios publicados después del mensaje de la joven aparecieron frases como “No importa la edad, importa con quién” y “Yo confío, ninguna mujer le da ese sí a cualquiera”. Otros seguidores le recomendaron disfrutar de esta nueva etapa y hacer caso omiso de los cuestionamientos que surgieron tras la noticia de su compromiso.

Una de las usuarias, además, dirigió una respuesta contra Mario Hart al recordar su propia experiencia matrimonial: “Felicidades. No hagas caso a los envidiosos, Hart se casó viejo y se divorció más rápido”. El comentario se sumó a las numerosas reacciones que aparecieron en torno a las declaraciones del conductor.

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