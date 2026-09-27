Magaly Medina desata revuelo al confesar qué vínculo tiene con Antoñito, hijo de Sheyla Rojas: “Mi sobrino”

Magaly Medina continúa disfrutando de su viaje por España junto a su esposo Alfredo Zambrano y Silvana Zambrano, hija de este último. Durante su estadía en Sevilla, la conductora de 'Magaly TV: La firme' compartió un almuerzo de camaradería con Antonio Pavón, Joi Sánchez, Sir Winston y el cirujano Gustavo Salazar.

En medio del encuentro, la polémica comunicadora posó para una fotografía junto a A., el adolescente de 13 años que Antonio Pavón tiene con Sheyla Rojas. La imagen llamó especialmente la atención por el mensaje que Medina escribió al publicarla en sus historias de Instagram, donde se refirió al menor como su sobrino.

Magaly Medina junto a Antoñito y Silvana Zambrano. Foto: Instagram.

Magaly Medina 'adoptó' a A., hijo de Sheyla Rojas

Magaly Medina sorprendió al mostrar públicamente la cercanía que ha desarrollado con A., fruto de la relación que mantuvieron Antonio Pavón y Sheyla Rojas. Durante el almuerzo en Sevilla, ambos posaron juntos para una fotografía en la que también apareció Silvana Zambrano, hijastra de la figura de ATV.

Lo que generó mayor interés fue la manera en que la presentadora decidió presentar al adolescente ante sus seguidores. Al compartir la instantánea en sus historias de Instagram, la pelirroja escribió: "Con mi guapo sobrino", dejando en evidencia el especial vínculo que ahora mantiene con el joven.

De esta manera, la presentadora compartió con sus seguidores un momento familiar de su estadía en Sevilla y anunció la particular forma en que se refiere al adolescente, quien tiene 13 años y es hijo de dos conocidas figuras de la televisión y el entretenimiento peruano.