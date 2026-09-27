Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOPortugal vs Noruega EN VIVO HOY: transmisión del partido de Cristiano Ronaldo y Erling Haaland por la Nations League 2026
Espectáculos

Magaly Medina desata revuelo al confesar qué vínculo tiene con Antoñito, hijo de Sheyla Rojas: “Mi sobrino”

La presentadora Magaly Medina, quien se encuentra en España, también presumió la buena relación que mantiene con su hijastra, Silvana Zambrano.

Magaly Medina se encuentra de vacaciones en España, Sevilla. Foto: Composición LR/Instagram.
Magaly Medina se encuentra de vacaciones en España, Sevilla. Foto: Composición LR/Instagram.
Por
google iconLa República en Google

Magaly Medina continúa disfrutando de su viaje por España junto a su esposo Alfredo Zambrano y Silvana Zambrano, hija de este último. Durante su estadía en Sevilla, la conductora de 'Magaly TV: La firme' compartió un almuerzo de camaradería con Antonio Pavón, Joi Sánchez, Sir Winston y el cirujano Gustavo Salazar.

En medio del encuentro, la polémica comunicadora posó para una fotografía junto a A., el adolescente de 13 años que Antonio Pavón tiene con Sheyla Rojas. La imagen llamó especialmente la atención por el mensaje que Medina escribió al publicarla en sus historias de Instagram, donde se refirió al menor como su sobrino.

Magaly Medina junto a Antoñito y Silvana Zambrano. Foto: Instagram.

Magaly Medina junto a Antoñito y Silvana Zambrano. Foto: Instagram.

Puedes ver

Magaly Medina reaparece en España y tiene inesperado encuentro con Antonio Pavón y 'Sir Winston', exparejas de Sheyla Rojas

lr.pe

Magaly Medina 'adoptó' a A., hijo de Sheyla Rojas

Magaly Medina sorprendió al mostrar públicamente la cercanía que ha desarrollado con A., fruto de la relación que mantuvieron Antonio Pavón y Sheyla Rojas. Durante el almuerzo en Sevilla, ambos posaron juntos para una fotografía en la que también apareció Silvana Zambrano, hijastra de la figura de ATV.

Lo que generó mayor interés fue la manera en que la presentadora decidió presentar al adolescente ante sus seguidores. Al compartir la instantánea en sus historias de Instagram, la pelirroja escribió: "Con mi guapo sobrino", dejando en evidencia el especial vínculo que ahora mantiene con el joven.

De esta manera, la presentadora compartió con sus seguidores un momento familiar de su estadía en Sevilla y anunció la particular forma en que se refiere al adolescente, quien tiene 13 años y es hijo de dos conocidas figuras de la televisión y el entretenimiento peruano.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Carlincatura del viernes 25 de septiembre de 2026

Por Carlin | 25 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Sporting Cristal vs ADT EN VIVO: Gabriel Santana anota el 1-0 para el cuadro rimense en el primer tiempo

VER Portugal vs Noruega EN VIVO HOY: transmisión del partido de Cristiano Ronaldo y Erling Haaland por la Nations League 2026

Retiraron cabras de una isla cerca de Venezuela para salvar su bosque, pero 15 años después científicos descubrieron que no se recuperó al 100% por una razón

Espectáculos

Madre de Milett Figueroa responde a rumores de ruptura con Marcelo Tinelli y cuestiona a Mimi Alvarado: “Está enjuiciada”

Sobrina de María Pía Copello, Micaela Bebin, reacciona tras críticas por comprometerse a los 23 años: "No importa la edad, importa con quién"

Lucía de la Cruz hace fuerte confesión tras recuperarse de complicación médica: "No he podido guardar pan para mayo"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Más de 2 millones de jóvenes votarán por primera vez en las elecciones regionales y municipales 2026

"Un hospital para Pachacútec", promete candidato de Fuerza Popular al gobierno regional del Callao, Miguel Cordano

"Yo soy la antítesis de Carlos Canales" , sostiene candidato de Renovación Popular Alessio Cantella