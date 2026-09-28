Kate Candela celebra su nominación a los Premios HEAT 2026, donde competirá en la categoría Promesa Musical el 5 de noviembre en Puerto Vallarta, México. Fotos: Instagram.

Kate Candela celebra su nominación a los Premios HEAT 2026, donde competirá en la categoría Promesa Musical el 5 de noviembre en Puerto Vallarta, México. Fotos: Instagram.

Kate Candela celebra un nuevo logro en su carrera musical. La cantante peruana fue nominada por primera vez a los Premios HEAT 2026, donde competirá en la categoría Promesa Musical. La ceremonia está programada para el próximo 5 de noviembre en Puerto Vallarta, México.

La exvocalista de Son Tentación comparte la categoría Promesa Musical con representantes de diferentes países de Latinoamérica, como Aria Vega, Gonzy, Mario Girón, Marc Magán, Lowis Ye, entre otros. La cantante peruana se prepara ahora para llegar a Puerto Vallarta y vivir un nuevo capítulo de su carrera con su primera nominación internacional.

Kate Candela agradece nominación a los Premios HEAT 2026

La nominación a los Premios HEAT llega, además, en un momento particular para Kate Candela. La intérprete se encuentra recuperándose luego de atravesar algunos problemas de salud que la obligaron a cancelar varias presentaciones, algo que, según contó, ocurrió por primera vez durante su trayectoria artística.

"La noticia me tomó por sorpresa. Vengo de días delicados de salud y tuve que cancelar shows por primera vez en mi carrera. Recibir esta nominación justo en medio de mi recuperación fue muy emocionante. Siento que es un paso importante y una señal de que todo el trabajo y la constancia están dando frutos", expresó Kate Candela, quien ahora alista su viaje a México para participar en la ceremonia.

Kate Candela comparte su nominación con artistas de Latinoamérica, impulsando su carrera musical tras enfrentar problemas de salud recientemente. Foto: Instagram.

Kate Candela lanza nuevo EP con seis canciones

Paralelamente, la artista continúa trabajando en nueva música. Actualmente prepara'Desahogo', un EP compuesto por seis canciones en el que reinterpretará conocidos temas románticos de diferentes épocas bajo una propuesta que combina ritmos de salsa y cumbia. Las primeras tres entregas del proyecto ya pueden escucharse en su canal oficial de YouTube.

Este reconocimiento en los Premios HEAT 2026 representa la primera nominación internacional para la salsera, quien en los últimos años ha destacado por explorar diferentes géneros y adaptarlos a su propuesta musical. Uno de los momentos importantes de esta evolución llegó con su incursión en el vallenato, al transformar conocidas canciones de este género y llevarlas al ritmo de la salsa.

Esta etapa le permitió acercarse a nuevas audiencias y ampliar sus oportunidades dentro de la industria musical. Asimismo, reforzó una de las principales características de su carrera: la capacidad de experimentar con diferentes sonidos sin dejar de lado su esencia. 'Mix Qué Bonito' es uno de los temas que refleja este proceso artístico.