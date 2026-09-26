El cantante urbano peruano Gonzalo Genek, quien desató el caos con un show gratuito en MegaPlaza, celebró su nominación a los Premios HEAT Latin Music Awards 2026, donde competirá en la categoría Mejor Artista Región Sur. El intérprete comparte nominación con reconocidas figuras de la escena latinoamericana como Emilia, Tiago PZK, Trueno, Luck Ra, Mon Laferte, Tini, María Becerra, Cris MJ, Anitta, Duki, Cazzu y Milo J, entre otros artistas.

Los Premios HEAT Latin Music Awards distinguen cada año a diferentes exponentes de la música latina. Para su edición 2026, la organización contempla 30 categorías y llevará a cabo su ceremonia el próximo 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco, México. Además, la denominada Semana HEAT se desarrollará entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre.

Gonzalo Genek agradece su nominación a los Premios HEAT

Tras conocerse la noticia de su nominación a los Premios HEAT, Genek, quien hizo historia al lograr cuatro sold outs en el Parque de la Exposición, resaltó que este logro no solo representa un reconocimiento a su carrera, sino también al trabajo realizado por el equipo que lo acompaña. Asimismo, agradeció el respaldo de sus seguidores durante los últimos años.

“Me siento muy feliz y honrado por este reconocimiento de una organización tan importante, que reconoce el trabajo de mi equipo y, además, el amor y apoyo de mis fans, quienes me acompañan siempre en cada paso de mi carrera. Seguimos trabajando con humildad y con mucho agradecimiento”, expresó Gonzalo Genek.

En medio de este reconocimiento internacional, el músico continúa promocionando 'Todas son iguales', su más reciente álbum, que es difundido en diferentes emisoras del país. El proyecto forma parte de la nueva etapa artística que Genek busca impulsar dentro de la escena urbana nacional.

Paralelamente, el cantante mantiene una gira nacional por 12 ciudades del Perú. Lima está incluida en su itinerario con una presentación programada para el 18 de diciembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición.