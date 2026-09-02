Famosa influencer peruana deja en shock al cancelar su boda y poner fin a su relación: “Me toca empezar"

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La noticia causó gran sorpresa. La influencer Nea Paz, conocida como la 'Barbie peruana', atraviesa un momento difícil tras anunciar su separación de Antony, cariñosamente llamado 'El Oso'. En un breve comunicado, la influente figura confirmó la cancelación de su boda.

Nea Paz, influencer peruana, anuncia el fin de su relación de más de una década

Durante años, la llamada 'Barbie peruana' compartió momentos de su relación, emocionándose al anunciar su compromiso a finales de 2023 durante un viaje a Europa, específicamente en la Torre Eiffel. Ahora ha decidido hacer público que ha detenido los preparativos nupciales debido a su ruptura.

Nea Paz se comprometió en el 2023.

"Después de tantos años compartiendo una parte muy importante de nuestras vidas, Antony y yo hemos decidido seguir caminos separados. Hay etapas que terminan, incluso cuando significaron muchísimo para nosotros. Me quedo con lo vivido, lo aprendido y con mucho cariño por todos estos años", expresó Nea Paz.

Finalmente, Nea Paz se mostró optimista frente a esta nueva etapa. "Ahora me toca empezar una nueva etapa, a mi manera y a mi tiempo. Gracias a ustedes por el cariño, por preocuparse y sobre todo por respetar este momento", añadió en su comunicado.

Nea Paz confirmó que se acabó su compromiso y romance.

¿Quién es Nea Paz? La influencer conocida como la 'Barbie peruana'

Nea Paz, cuyo nombre real es Andrea Paz, es una destacada influencer, creadora de contenido y empresaria peruana. Nacida en La Oroya y criada en Huancayo, desarrolló gran parte de su vida en esta ciudad. Estudió Ingeniería Forestal y Ambiental en la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), pero optó por abandonar la carrera para incursionar en el ámbito digital.

Su distintivo estilo, marcado por su amor por el color rosa y la muñeca Barbie, le valió reconocimiento en los medios locales como la 'Barbie peruana'. En TikTok, cuenta con más de un millón de seguidores interesados en sus contenidos de moda, belleza, estilo de vida y turismo. Además, Andrea Paz es fundadora y CEO de Esencia Rosa Digital.