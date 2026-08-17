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Heat Latin Music Awards 2026: fecha, lugar y lista de peruanos que llegarían a los premios que reconocen lo mejor de la música latina

Perú estaría representado por Tony Javier y artistas como Grupo 5 y Shirley Arica, mientras los seguidores podrán votar por sus favoritos a través de diversas plataformas, ampliando la participación hispana.


La primera edición de los HEAT Latin Music Awards en México se celebrará en Jalisco del 31 de octubre al 5 de noviembre en Puerto Vallarta, destacando importantes figuras de la música latina. Fotos: difusión
La primera edición de los HEAT Latin Music Awards en México se celebrará en Jalisco del 31 de octubre al 5 de noviembre en Puerto Vallarta, destacando importantes figuras de la música latina. Fotos: difusión
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La primera edición en México de los HEAT Latin Music Awards se celebrará en Jalisco desde el 31 de octubre. La ceremonia central está programada para el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta. La premiación podrá seguirse en vivo a través de LosHeat.tv y tendrá entre sus presentadoras a Karime Pindter, quien compartirá la conducción con otras cinco figuras de Latinoamérica, entre ellas Ignacio Baladán y su esposa, la creadora de contenido colombiana La Segura.

La llegada de los premios a México se produce después de más de una década de presencia de HEAT en la región y representa la primera ocasión en que la gala se desarrolla en territorio mexicano.

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La noticia fue presentada en Miami durante un encuentro que reunió a medios de comunicación nacionales e internacionales, creadores de contenido y representantes de la industria musical. Diana Montes, directora general de los HEAT Latin Music Awards, destacó que la selección de Jalisco como anfitrión responde al vínculo que la organización busca fortalecer con la música y la cultura latinoamericana.

"Jalisco no nos presta una sede: nos da una casa y nos da el lugar para volver a reunirnos alrededor de la música. Llegamos con diez años de colección latinoamericana y aquí encontramos las manos que saben darle forma", señaló Montes.

La ceremonia, que promete ser un evento destacado de la industria musical, podrá seguirse en vivo a través de LosHeat.tv, con la conducción de Karime Pindter y otros presentadores de Latinoamérica.

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Perú tendrá representación en los Heat Latin Music Awards

Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, será el destino elegido para celebrar una nueva edición de esta importante fiesta de la música latina, que reunirá a destacados artistas, figuras del entretenimiento y representantes de la industria musical. En esta nueva edición habrá presencia peruana con reconocidas figuras que formarán parte de las diferentes actividades programadas alrededor de la ceremonia.

Entre los representantes nacionales destaca Tony Javier, director de programación de Radiomar y Moda, quien se suma a esta iniciativa poniendo toda su experiencia en la industria radial al servicio de los premios. El comunicador es considerado uno de los anfitriones peruanos que participará activamente en esta nueva entrega, que presenta importantes novedades en su sistema de nominaciones y votaciones.

"A través de la radio nos ponemos el hombro para impulsar un evento que ha crecido en los últimos años, impulsando la carrera de grandes figuras de la música. Esta vez, a través de las plataformas digitales y, por supuesto, de la mano de nuestras ondas sonoras, buscamos ser el puente que necesitan nuestros artistas para que la música nunca deje de sonar", sostuvo Tony Javier, quien además es miembro honorario de este espectáculo, y el encargado de escoger a los nominados este año.

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Grupo 5 y Shirley Arica llegarían a los Heat Latin Music Awards

La delegación peruana estará integrada por diferentes personalidades de la farándula y la música. Entre los nombres que ya han sido anunciados figuran Grupo 5 y Shirley Arica, quienes están por confirmar su asistencia, pero su club de fans han comenzado a hacer campaña en redes sociales para verlos en la ceremonia que premiará a la música hispana.

Cabe recalcar que los seguidores de la música latina podrán participar y elegir a sus artistas favoritos a través de diferentes plataformas y canales de difusión, ampliando así la participación del público hispano en una premiación que continúa ganando relevancia internacional. En los próximos días se espera, además, el anuncio oficial de los grandes nominados de esta edición, una de las etapas más esperadas por los seguidores de la música latina.

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