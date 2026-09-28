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La fuerte suma de dinero que Magaly Medina deberá pagar a Cuto Guadalupe tras ser condenada por difamación

Magaly Medina está obligada a pagar una suma de miles de soles a Cuto Guadalupe dentro de los diez días posteriores a su notificación.

Magaly Medina tendrá que pagar una multa y una reparación civil a Cuto Guadalupe. Foto: Composición LR/Instagram.
Magaly Medina tendrá que pagar una multa y una reparación civil a Cuto Guadalupe. Foto: Composición LR/Instagram.
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Luis Cuto Guadalupe anunció en sus redes sociales que el Poder Judicial falló a su favor en la demanda por difamación e injuria que presentó contra Magaly Medina. Como se recuerda, la comunicadora realizó comentarios contra el exfutbolista luego del ampay emitido el 15 de mayo de 2023, en el que fue ampayada Charlene Castro, su entonces esposa, ingresando a un hospedaje junto a otro hombre.

Sin embargo, la polémica conductora de 'Magaly TV: la firme' también recibió una sanción económica. La resolución establece que deberá pagar al empresario culinario una fuerte multa de S/57.216, dentro de los diez días posteriores a su notificación.

Además, fue condenada a tres años de pena privativa de la libertad, cuya ejecución quedó suspendida por dos años. Si incumple las condiciones establecidas por el juzgado, la situación podría cambiar y la pena llegaría a ejecutarse de manera efectiva.

Cuto Guadalupe anunció que ganó demanda a Magaly Medina. Foto: Instagram.

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Magaly también deberá pagar una reparación civil al Cuto Guadalupe

Según el documento mostrado por Luis Guadalupe, la comunicadora Magaly Medina también deberá abonarle una reparación civil al exfutbolista, además de la multa de S/57.216. Sin embargo, el monto exacto de esta reparación todavía no ha sido revelado en el oficio y sería establecido posteriormente en el Poder Judicial.

El pago de la reparación civil deberá realizarse durante el periodo de suspensión de la pena, que es de dos años. Además, la figura de ATV deberá cumplir determinadas reglas de conducta, entre ellas no cambiar de domicilio ni salir del país sin autorización judicial, firmar cada 30 días ante la Corte Superior de Justicia de Lima y evitar hacer comentarios que puedan constituir injuria o difamación contra Cuto Guadalupe.

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La burla de Magaly Medina que provocó la demanda de Cuto Guadalupe

Luego de que Magaly Medina emitiera el ampay de Charlene Castro junto a otro hombre, Cuto Guadalupe denunció a la presentadora por difamación. El exfutbolista afirmó que ella se burló de su fe tras la infidelidad de su entonces esposa.

Sin embargo, Medina rechazó esta acusación y aseguró que sus declaraciones estuvieron dirigidas a la infidelidad. “¿Cómo me voy a burlar de su fe? Me burlé de sus cachos”, señaló en ese entonces.

Tras conocer el fallo a su favor, el exfutbolista afirmó que las burlas realizadas en televisión nacional afectaron su honor y el de su familia. “Esta sentencia no es solo mía. Es una advertencia para quienes pretenden normalizar que la vida privada de una persona se pueda exhibir públicamente con el único afán de ganar dinero a costa del honor y el buen nombre de las personas”, escribió.

   

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