Santos Bravos hace historia al conquistar su primer trofeo como ‘Mejor artista o grupo’ en Puerto Rico

Santos Bravos es uno de los grupos que ha ganado miles de fans en toda Latinoamérica. Foto: Composición LR/Instagram.

Santos Bravos es uno de los grupos que ha ganado miles de fans en toda Latinoamérica. Foto: Composición LR/Instagram.

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La agrupación Santos Bravos, liderada por el peruano Alejandro Aramburú, consiguió su primer premio en los Premios Tu Música Urbano, realizados en San Juan, Puerto Rico, tras imponerse como Artista Dúo o Grupo. Esta ceremonia reconoce cada año a los artistas y las producciones más influyentes de la música urbana latina.

Además del reconocimiento, la banda formó parte del espectáculo musical del evento con una presentación que incluyó los temas 'Velocidade' y 'Kawasaki', canción que también estuvo nominada como Canción Dúo o Grupo del Año.

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Santos Bravos les ganó a importantes grupos de Latinoamérica

En Artista Dúo o Grupo, Santos Bravos se impuso frente a destacados nombres de la música latina, como Ca7riel & Paco Amoroso, Mau y Ricky, Gente de Zona y Jowell & Randy, entre otros exponentes con amplia trayectoria en la escena musical.

La agrupación está conformada por Drew (Estados Unidos), Kauê (Brasil), Alejandro (Perú), Kenneth (México) y Gabi (Puerto Rico), y en los últimos meses ha fortalecido su presencia en la región con actuaciones en algunos de los eventos más importantes de Latinoamérica.

Entre sus presentaciones más destacadas figuran festivales como Empire Music Festival, en Guatemala, y Tecate Emblema, en México. Además, la banda realizó sus primeros conciertos como artista principal en Lima y São Paulo, con entradas agotadas en ambas ciudades.

Santos Bravos agradece a sus seguidores

La elección de los ganadores estuvo a cargo del público, por lo que el respaldo de DUAL, nombre que recibe la comunidad de seguidores de Santos Bravos, fue determinante para que la agrupación se quedara con el premio. Durante el discurso de agradecimiento, Gabi destacó sus raíces puertorriqueñas y reconoció el apoyo de sus seguidores.

“Esto es increíble. Soy de Puerto Rico y nunca imaginé que me recibirían de esta manera. Nos han recibido con los brazos abiertos y todavía no lo puedo creer. Mi abuela y mi mamá están aquí esta noche, y estamos muy agradecidos por este premio. Gracias, DUAL, nuestros fans”, expresó el cantante.