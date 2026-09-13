Ariel Bracamonte revela por primera vez qué paso con la herencia que dejó su madre Myriam Fefer: “Mi hermana le dio poder a Liliana Castro”

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Ariel Bracamonte reapareció para hablar sobre el caso de su madre, la empresaria Myriam Fefer, quien fue asesinada en extrañas circunstancias en 2006. Este se convirtió en uno de los casos policiacos más sonados del Perú, y hasta el momento, todavía quedan varios cabos sueltos por esclarecer.

El muchacho concedió una entrevista al programa 'Estás en todas', donde reveló por primera vez qué ocurrió con la millonaria herencia que dejó su desaparecida progenitora. Según contó, su hermana, Eva Bracamonte, le dio la potestad a su entonces pareja, Liliana Castro Manarelli, para que negociara con él sobre ese tema, lo que terminó generando varias situaciones que Ariel consideró injustas.

Ariel Bracamonte dio entrevista a 'Estás en todas'. Foto: América TV.

Ariel Bracamonte cuenta qué pasó con la herencia que dejó Myriam Fefer

Tras ser consultado sobre quién terminó quedándose con la herencia que dejó su madre, Myriam Fefer, Ariel Bracamonte descartó las versiones que afirmaban que él se había quedado con gran parte del dinero. Además, explicó que tuvo que negociar sobre ese tema con Liliana Castro Manarelli y no directamente con su hermana, Eva Bracamonte.

"El patrimonio se repartió de una manera muy interesante. Mi hermana le da un poder a Liliana Castro Manarelli para que ella negocie la herencia de mi madre conmigo. Yo nunca conversé sobre la herencia con mi hermana. Nunca. Yo conversaba con Liliana", explicó. Agregó que Eva le dio autorización a su entonces pareja para que manejara "cientos de miles de dólares".

Recordó también que durante una de las negociaciones que mantenía con Liliana Castro, ella se negó a darle más dinero. "Tienes suficiente, no tenemos por qué darte dinero", expresó el comunicador, quien en ese entonces era menor de edad.

Ariel Bracamonte también contó que, mientras la pareja gastaba el dinero de su madre en viajes, él fue enviado a vivir al distrito de Ate. Según contó, durante ese periodo no contaba con electrodomésticos básicos como microondas, refrigeradora o cocina. "No tenía refrigerador, no tenía microondas. Comía lo que podía comer en el momento, en el supermercado, en el mercado de la esquina, y sabía que no lo podía calentar", manifestó al programa de América TV.

¿Qué ocurrió con Myriam Fefer?

Myriam Fefer fue asesinada a puñaladas el 15 de agosto de 2006 en su departamento de San Isidro. Al inicio de las investigaciones, una de las hipótesis apuntó a que el crimen podía estar relacionado con disputas por la herencia.

Años después, la hija de la empresaria, Eva Bracamonte, y su novia de ese entonces, Liliana Castro Manarelli, fueron sentenciadas inicialmente a 30 años de prisión por ser las presuntas autoras intelectuales del crimen. En tanto que el sicario colombiano Alejandro Trujillo Ospina, 'Payaso', fue señalado como el autor material y condenado a 35 años.

Sin embargo, Eva recuperó su libertad en 2015 y posteriormente la justicia determinó que era inocente. Actualmente, radica en Europa.