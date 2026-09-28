Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. fueron captados este 28 de septiembre de manera cariñosa, en su primer día en el reality 'El Sultanato'. El dúo peruano fue captado por las cámaras internacionales muy afectuosos, durante su estancia en la cocina en el desayuno, donde se puede apreciar al hijo de Renato Rossini Jr. dándole besos y abrazos a la hija de 'La blanca de Chucuito'.

Asimismo, la pareja vivió un enternecedor momento en el inicio del reality show, el pasado 27 de septiembre, donde generaron el interés de la audiencia ante la primera prueba que realizaron. En dicho desafío, la pareja tuvo que decidir quién de los dos pasaba a la siguiente etapa de la competencia para nombrar al sultán o sultana de aquella primera semana. También elegían quién sería sentenciado en el calabozo.

La hija del futbolista Abel Lobatón fue quien pasó a la siguiente ronda, mientras que su compatriota tuvo que ser sentenciado al calabozo. Pese a ello, Lobatón no logró consagrarse como sultana en la siguiente competencia debido a que perdió el desafío posterior, el cual era armar un rompecabezas, donde hizo una dupla con la influencer colombiana Yuli Ruz. Aun así, la pareja peruana no se quedó sin cargos durante el primer sultanato, siendo considerada como cocinera.

'El Sultanato' estrena su show con críticas

El nuevo formato de realities de convivencia, estrenó su primer programa con críticas de la audiencia en las redes sociales, ya que inició dos horas tarde respecto del tiempo señalado, como también mostró fallas técnicas en la transmisión de los audios de los participantes. A su vez, se ha señalado que los juegos programados en el itinerario del reality, demoraron mucho en prepararse.

Se espera que durante los 44 días posteriores de competencia, se logren resolver las fallas técnicas del show. Por su parte, la pareja peruana ha recibido el cariño de los internautas en la transmisión en vivo del show, emitido por su canal de YouTube.