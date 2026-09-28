Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOFrancia vs Bélgica EN VIVO por la UEFA Nations League 2026
Espectáculos

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. protagonizan cariñoso momento en nuevo reality ‘El Sultanato’

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. fueron captados juntos durante el inicio del reality de convivencia 'El Sultanato', donde protagonizaron una emotiva decisión tras su primera prueba. 

La pareja peruana ha recibido el cariño de los internautas en la transmisión en vivo del show./ Composición LR/ YouTube
La pareja peruana ha recibido el cariño de los internautas en la transmisión en vivo del show./ Composición LR/ YouTube
Por
google iconLa República en Google

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. fueron captados este 28 de septiembre de manera cariñosa, en su primer día en el reality 'El Sultanato'. El dúo peruano fue captado por las cámaras internacionales muy afectuosos, durante su estancia en la cocina en el desayuno, donde se puede apreciar al hijo de Renato Rossini Jr. dándole besos y abrazos a la hija de 'La blanca de Chucuito'.

Asimismo, la pareja vivió un enternecedor momento en el inicio del reality show, el pasado 27 de septiembre, donde generaron el interés de la audiencia ante la primera prueba que realizaron. En dicho desafío, la pareja tuvo que decidir quién de los dos pasaba a la siguiente etapa de la competencia para nombrar al sultán o sultana de aquella primera semana. También elegían quién sería sentenciado en el calabozo.

La hija del futbolista Abel Lobatón fue quien pasó a la siguiente ronda, mientras que su compatriota tuvo que ser sentenciado al calabozo. Pese a ello, Lobatón no logró consagrarse como sultana en la siguiente competencia debido a que perdió el desafío posterior, el cual era armar un rompecabezas, donde hizo una dupla con la influencer colombiana Yuli Ruz. Aun así, la pareja peruana no se quedó sin cargos durante el primer sultanato, siendo considerada como cocinera.

Puedes ver

'El Sultanato': cuándo se estrena el reality y quiénes son todos los participantes

lr.pe

'El Sultanato' estrena su show con críticas

El nuevo formato de realities de convivencia, estrenó su primer programa con críticas de la audiencia en las redes sociales, ya que inició dos horas tarde respecto del tiempo señalado, como también mostró fallas técnicas en la transmisión de los audios de los participantes. A su vez, se ha señalado que los juegos programados en el itinerario del reality, demoraron mucho en prepararse.

Se espera que durante los 44 días posteriores de competencia, se logren resolver las fallas técnicas del show. Por su parte, la pareja peruana ha recibido el cariño de los internautas en la transmisión en vivo del show, emitido por su canal de YouTube.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 28 de septiembre de 2026

Por Carlin | 28 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Incendio en La Victoria: adulta mayor pierde la vida durante siniestro reportado en vivienda

Desde 2022, más de 8.000 casos de abuso sexual fueron cometidos por menores

Unos glifos desgastados en una cueva de México ofrecen nuevas pistas sobre el antiguo sistema de escritura de Teotihuacán

Espectáculos

Luciana Roy encara a Shirley Arica por besarse con su expareja Jonathan Rojas: "¿Te lo chapaste o no te lo chapaste?"

Vania Bludau explota contra su expareja y hace delicada acusación tras perder a su bebé: "La cobardía es lo que me molesta"

Paul Michael impacta al destruir la casa de su abuela y revela el motivo: “Poniéndome los pantalones”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Desde 2022, más de 8.000 casos de abuso sexual fueron cometidos por menores

Ate: “De la seguridad de mis vecinos me encargo yo”, afirma Joel Núñez

Comisión de Constitución: predictamen recomienda no otorgar las facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori