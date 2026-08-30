Youna aseguró que lo que él le da a Samahara para su hija, debería de alcanzarle. Foto: captura/Youtube

Youna aseguró que lo que él le da a Samahara para su hija, debería de alcanzarle. Foto: captura/Youtube

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Durante el tiempo que duró ‘La prisión de Destino 2’, reality que fue cancelado abruptamente, Youna y Samahara Lobatón no lograron hacer la tregua. Mientras que él se dedicó a exponer a la madre de su hija y recriminarla por volver con Bryan Torres pese a ser víctima de maltrato físico, la influencer le contó a algunos participantes del programa que ella se hacía cargo de casi todos los gastos de sus tres hijos.

Si bien Samahara Lobatón aseguró que tanto Youna como Bryan Torres cumple con la pensión de alimentos, la hija de Melissa Klug sostuvo que ella trabajo muy duro para darles a sus hijos una vida con muchas comodidades. Todo eso también se lo había comentado a Magaly Medina en su pódcast.

Youna le responde a Samahara Lobatón

Youna, quien habría sido agredido por Samahara Lobatón en una discoteca en Miami, se refirió a las declaraciones de la influencer durante su entrevista con Magaly Medina, donde supuestamente la exparticipante de ‘La granja VIP Perú’ contó que el barbero no cubría mucho las necesidades de su menor hija.

“Solamente para aclarar: yo paso 500 dólares mensuales por la vida de mi hija. Y qué pena si es poco, pero para mí 500 dólares es bastante. Es un esfuerzo que yo hago como padre, sacándome ‘la miércoles’ aquí porque la gente que vive aquí sabe que es difícil conseguir el dinero”, declaró Youna, quien pidió perdón por sus acciones en el reality.

El barbero que hasta hace poco estuvo en ‘La prisión de Destino 2’, aclaró que él nunca ha fallado con sus obligaciones como padre. “Desde que nació mi hija, nunca le ha faltado la pensión. Yo doy 500 dólares porque para mí es mi gran sacrificio que hago, sacándome ‘la miércoles’ para darle lo mejor a mi hija. Qué pena si para otras personas es poco”, añadió.

Finalmente, Youna recalcó que tanto él como Samahara Lobatón tienen la obligación de aportar para la crianza de la pequeña. “Yo creo que el 50% para la vida de Xianna cubre los 500 dólares, quizá, para mí, alcanza. He recibido montón de mensajes sobre eso y nada qué ver”, concluyó.