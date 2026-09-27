Alejandro Sanz emociona a Shakira con amoroso mensaje y su pareja Stephanie Cayo reacciona: "Dos noches contigo..."

Alejandro Sanz emocionó a sus seguidores al dedicarle un mensaje lleno de afecto a Shakira, tras acompañarla como invitado sorpresa en dos noches consecutivas de su residencia artística en Madrid, conciertos que fueron celebrados el 25 y 26 de septiembre.

El gesto del cantautor y la efusiva respuesta de 'La Loba' desataron una ola de comentarios entre sus fanáticos, mientras la reacción de la actriz peruana Stephanie Cayo, actual pareja del intérprete de 'Mi soledad y yo', también llamó la atención.

Alejandro Sanz dedica amoroso mensaje a Shakira

Todo ocurrió en redes sociales, donde Sanz compartió imágenes del antes y después de los conciertos y escribió: “Pues al final, Shaki… dos noches contigo y el ‘Corazón Partío’ más lleno que nunca. Qué bonito ha sido esto. Inevitable. Auuuúuuuu”. El español acompañó el mensaje con emojis de corazón y lobo, símbolos de complicidad hacia la artista.

Shakira respondió con palabras que elevaron aún más la emoción de sus seguidores: "Ale, cuántas veces escuchando tu voz, me ayudaste a reparar el corazón partío y hoy cantar contigo esta canción tan icónica en tu tierra. ¡Es todo lo que está bien en esta vida!". La interacción dejó en claro la importancia de Sanz en su vida y la experiencia única que compartieron en el escenario.

El intercambio generó comentarios de quienes siempre fantasearon con verlos como pareja. Sin embargo, ambos han reiterado que su vínculo es de amistad y complicidad, reforzado por aclamadas colaboraciones como 'La Tortura'.

Cariñoso mensaje de Alejandro Sanz para Shakira. Foto: captura Instagram

Stephanie Cayo reacciona a dedicatoria de Alejandro Sanz hacia Shakira

A este gesto se sumó la reacción de Stephanie Cayo, quien dejó un corazón en la publicación de su pareja. La actriz peruana apareció en capturas compartidas por Sanz, incluida una imagen en la que ambos están a punto de besarse. Además, celebró en sus redes el encuentro entre su novio y la artista colombiana, demostrando que no existe incomodidad y que, por el contrario, opta por apoyar y celebrar esos momentos.

Actualmente, la protagonista de la serie 'DOC' atraviesa una etapa de plenitud junto al cantante español. Han compartido vacaciones en Europa con los hijos de él y la actriz incluso habló sobre la maternidad, dejando claro que para dar ese paso necesita una familia consolidada con su pareja.