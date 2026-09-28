Incendio en La Victoria: adulta mayor pierde la vida durante siniestro reportado en vivienda
La emergencia se registró en una casa ubicada en el jirón Sáenz Peña. La víctima aún no ha sido identificada por las autoridades. Personal de bomberos ya atiende el siniestro.
Una mujer perdió la vida durante un incendio reportado esta tarde en una vivienda del distrito de La Victoria. Según información preliminar, se trataría de una adulta mayor que se encontraba al interior del inmueble al momento en que se produjo la emergencia y no pudo evacuar a tiempo.
El siniestro de código 1 se registró en una vivienda ubicada en el jirón Sáenz Peña 688. Hasta el lugar llegó personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú que logró confinar el fuego pasada las 5.00 p. m., según informó TV Perú Noticias.
Video destacado
TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA
Incendio dejó una víctima mortal
Según el reporte del medio, el fuego no fue de gran magnitud, pero afectó la estructura superior de la vivienda hecha de madera, provocando que parte del techo colapse y caiga sobre el terreno. Las autoridades aún no confirman si la mujer perdió la vida como consecuencia de este incidente o por asfixia.
- Cronograma de pagos del sector público de octubre 2026 en el Banco de la Nación: estas son las fechas confirmadas para este mes
- Inseguridad en Los Olivos: vecinos denuncian que túnel del paradero Caseta se convirtió en foco de delincuencia
Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) también acudieron hasta la zona para apoyar en los trabajos de emergencia. Hasta el cierre de esta zona, los bomberos continuaban con el trabajo de remoción de escombros luego de haber logrado confinar el incendio.