Samahara Lobatón se arrepiente de haberse comprometido con Youna: “Me confundí, ¿te imaginas si me hubiera casado?”

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Samahara Lobatón se refirió a la relación que mantiene actualmente con Youna, padre de su primera hija, y reconoció que hoy ve de manera diferente la etapa en la que ambos llegaron a comprometerse. La influencer admitió que se equivocó al decidir retomar el vínculo sentimental y hasta se preguntó qué habría pasado si finalmente hubieran llegado al matrimonio.

La joven habló sobre el tema en 'Magaly TV La Firme', luego de su participación en 'La Prisión de Destino 2', espacio en el que volvió a coincidir con Youna en Miami. Durante el reality, ambos protagonizaron diversos enfrentamientos que dejaron en evidencia las diferencias que todavía mantienen.

En conversación con Magaly Medina, Samahara afirmó que Youna aún siente resentimiento hacia ella, aunque aseguró que ese sentimiento no es recíproco. Además, cuestionó que el padre de su hija haya cambiado su manera de afrontar los conflictos. “Él tiene mucho resentimiento, pero yo no hacia él... sigue siendo un niño, no ha madurado, no ha cambiado, me confundí, ¿te imaginas si me hubiera casado?”, expresó.

Samahara Lobatón se arrepiente de compromiso con Youna

La influencer explicó que ambos atravesaron un periodo de vulnerabilidad cuando decidieron acercarse nuevamente. Según contó, Youna acababa de recibir el diagnóstico de cáncer, mientras ella trataba de recuperarse de las agresiones que denunció durante su relación con Bryan Torres. En ese momento, ambos encontraron apoyo emocional en el otro.

“En verdad fue un momento vulnerable para ambos, a él recién le detectaban cáncer y yo salía de las agresiones que había vivido con Bryan, entonces creo que en esos meses ambos fuimos soporte”, relató Samahara.

Sin embargo, señaló que la situación cambió con el paso del tiempo. Desde su perspectiva, Youna recuperó confianza frente a su enfermedad y volvió a mostrar una personalidad que, según ella, ya conocía. “Claramente al pasar el tiempo él volvió a florecer, ya se siente seguro con su enfermedad y volvió a florecer su verdadero yo y está bien, es válido”, sostuvo.

Pese a las constantes diferencias entre ambos, Samahara dejó claro que todavía siente cariño por Youna, aunque descartó que ello implique una posibilidad de reconciliación. La influencer remarcó que el vínculo familiar continuará debido a que es el padre de su hija.

“No voy a dejar de quererlo nunca, es el papá de mi hija”, afirmó. De esta manera, diferenció el afecto que conserva por él de cualquier intención de retomar la relación sentimental.

Finalmente, Samahara negó haber dado señales que pudieran interpretarse como una oportunidad para volver con Youna. La participante de realities aseguró que su decisión fue comunicada de manera clara y que no buscó generar expectativas en el padre de su primera hija.