Shirley Arica sorprendió al realizar una picante entrevista a Luciana Roy en las instalaciones de su casa. Durante la charla, la 'Chica realidad' le preguntó si a alguna de sus exparejas le gustaba bailar salsa o cumbia y a qué se dedicaba, a lo que la locutora radial indicó que se iba a referir a Jonathan Rojas, el papá de su último hijo.

"¿Jonathan Rojas es el papá de tu hijo? ¡No te creo! ¡El gato! Ay, me quiero morir", dijo sorprendida Shirley Arica, quien hace poco cuestionó la actitud de Onelia Molina. "¿Te lo chapaste o no te lo chapas?", preguntó Luciana Roy, a lo que la ganadora de 'La granja VIP Perú' hizo el ademán de querer irse de la habitación de su entrevistada. "¡Me retiro [risas]. Oye, no te puedo creer. ¿Por qué nadie me ha contado nada?", añadió.

Luciana Roy le hace recordar a Shirley Arica el beso con su ex

Luciana Roy, quien en los últimos días ha sido vinculada sentimentalmente con Israel Dreyfus, contó que ella se enteró del beso entre Shirley Arica y el cantante de Hermanos Yaipén gracias a sus seguidores, quienes le recriminaron por supuestamente criticar la participación de la modelo en 'La granja VIP Perú'.

"Ellas decían que yo odiaba a Shirley porque había besado a Jonathan y nada que ver. Yo no me enteré hasta que no lo leí", manifestó Luciana Roy, quien también fue vinculada a Pablo Heredia. "Oye, me he quedado en shock", le respondió Arica.

Shirley Arica aclaró que solo hubo un beso con Jonathan Rojas y se dio después de una entrevista que le hizo a él para su pódcast. "Nunca pasó nada entre nosotros (...) Fue la única vez que me besé (con un invitado). No me acuerdo bien por qué llegamos al beso, estábamos en un coqueteo alucinante, estábamos obviamente conversando en tragos, pero no sé cómo se dio, nos chapamos, pero ahí quedó. Nos besamos y nunca más. No nos volvimos a ver", aclaró.

Finalmente, Luciana Roy aseguró que mantiene una relación cordial con el papá de su hijo, con quien terminó en 2020. "Le agradezco el hijo que tengo, que es el amor de nuestras vidas. Nos llevamos súper. Incluso, él tiene otra relación", manifestó por su parte.