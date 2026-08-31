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Samahara Lobatón y Youna siguen protagonizando titulares, a pesar de que ya se retiraron de ‘La prisión de Destino 2’, reality que fue cancelado de manera abrupta. Luego de que ‘Cuba Cuba’, uno de los participantes del programa que se grababa en Miami, dijera que la hija de Melissa Klug agredió al barbero en una discoteca en Estados Unidos, aparecieron más testigos.

A través de una transmisión por TikTok, la influencer venezolana Angelina Rodríguez, más conocida como ‘Queeni’, aseguró que ella fue testigo de la agresión que Samahara Lobatón ejerció contra Youna. “Esa tipa es mala”, manifestó la amiga del barbero.

Chica reality lanza acusación contra Samahara Lobatón

‘Queeni’ se mostró indignada por lo que pasó el fin de semana entre Samahara Lobatón y Youna en una discoteca en Miami. De acuerdo a la versión de la venezolana, la hija de Melissa Klug arrinconó al barbero contra la pared porque quería quitarle el celular, con la única finalidad de que él no se fuera del lugar con Sheila, con quien coqueteaba en el reality.

La exparticipante de ‘La prisión de Destino 2’ contó que Samahara Lobatón pasó por un bochornoso momento, cuando los chicos de su mismo box le pidieron que se vaya de la discoteca. “Eso da pena. La del show era ella. Youna tuvo que ponerse de espaldas porque ella le estaba apretando la mano, incluso Youna tiene un morado (moretón)”, dijo en su live.

La venezolana aseguró que Youna no quiere salir a contar la verdad porque no quiere hacer un show de lo que sucedió y tampoco quiere dejar mal parada a la madre de su hija; por lo que ella se animó a hablar del escándalo. “Alguien tiene que decirlo, alguien tiene que apoyarlo porque si no queda como el peor de todos. No se dan cuenta que esa tipa es mala”, añadió.

Finalmente, ‘Queeni’ aseguró que al inicio pensaba que las peleas de Lobatón y Youna en ‘La prisión de Destino 2’ eran show, sin embargo, luego se dio cuenta que ellos tienen una mala relación. Asimismo, para la venezolana, Samahara aún está muy enamorada del barbero, por lo que no lo deja ser feliz.