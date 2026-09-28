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¿Ya no son amigos? Giacomo Benavides deja de seguir a ‘Ñengo’ Onetto en Instagram tras acusaciones de bullying

Giacomo Benavides, excompañero en Zaca TV, dejó de seguir a Onetto en Instagram, evidenciando el final de su amistad. Esto se debería a que el streamer fue víctima de bullying en el colegio.

Michelle Oneto, quien enfrenta una fuerte polémica tras ser acusada de bullying durante su etapa escolar, dejó de seguir también a Giacomo Benavides. Fotos: capturas/Youtube
Michelle Oneto, quien enfrenta una fuerte polémica tras ser acusada de bullying durante su etapa escolar, dejó de seguir también a Giacomo Benavides. Fotos: capturas/Youtube
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Michelle Onetto está en el ojo de la polémica luego de haber sido acusada de hacer bullying durante su etapa escolar. En medio de este escándalo, algunas marcas han marcado su distancia con la influencer e, incluso, habría perdido seguidores en sus canales oficiales. Además de las empresas, otras personas que fueron muy cercanas a ella también se habrían alejado de ella. ¿Será el caso de Giacomo Benavides?

Giacomo Benavides, quien condenó la agresión a adolescente en Liceo Naval, sorprendió a más de uno al dejar de seguir a Michelle Onetto, conocida en el mundo de las redes sociales como Ñengo, en Instagram. Esa acción confirmaría que la amistad que los unió llegó a su fin.

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Influencer Michelle Onetto admite que hizo bullying y pide disculpas a víctimas tras perder auspiciadores: “No medía mis acciones”

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Giacomo Benavides y Ñengo Onetto ya no serían amigos

El dato es que Giacomo Benavides dejó de seguir en sus redes sociales a Ñengo Onetto, quien salió a pedir disculpas por cometer bullying. La noticia la anunció Ric La Torre: "Esa noticia me la pasan mis chismosos y chismosa4s que están atentos", sostuvo. Además, el influencer mostró que ella también dejó de seguir al hijo de Alfredo Benavides.

"Considerando que él sufrió de eso…", "Hace rato era", "De 225k bajo a 214k", "Es pura finta", "Es que ella lo seguía negando", "Hizo lo correcto", "Qué conveniente" y "Debió aceptarlo antes, no cuando ya las pruebas habían salido" y "Hace rato era eso, quiere desvincularse de todo lo que hacen bullying"; fueron algunos comentarios.

Cabe recordar que Giacomo Benavides y Ñengo trabajaron juntos en Zaca TV, uno de los canales de streaming más exitosos de los últimos años. A pesar de que el proyecto tenía éxito, los hermanos Benavides se quedaron solos por las renuncias de Michelle Onetto, Salandela y Miranda Capurro.

Michelle Onetto dejó en claro su incomodidad por las críticas recibidas. "Creo que no toman en cuenta que Zaca no deja de ser un espacio de trabajo con horario, responsabilidades, compromisos y condiciones que cumplir, muy aparte de la bonita amistad que se formó ahí dentro", señaló, descartando que su decisión haya estado motivada por conflictos personales.

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