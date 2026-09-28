Tras la muerte de la periodista Susy Aponte, conocida como 'La China Polo', muchos no sabían qué iba a pasar con los reportajes que pretendían lanzar en su dominical el 20 de septiembre, un día después del crimen. Sin embargo, el último domingo 27 de septiembre se reveló en sus redes sociales un video donde prometían anunciar denuncias contra autoridades peruanas. La primera que salió a deslindar de dichas publicaciones fue Lourdes Sacín, quien fue parte de dicho programa por más de dos años.

Lourdes Sacín teme por su seguridad tras muerte de 'La China Polo'

Lourdes Sacín, quien ha pedido garantías para su vida y para las de sus compañeros de 'China Polo Dominical', compartió un comunicado para expresar su malestar porque se haya lanzado, sin el consentimiento de ella ni el de sus compañeros, un avance del informe que ellos elaboraron.

“Me he enterado de la publicación de un video en las redes sociales de China Polo Dominical creado con voz de IA, donde están anunciando varias denuncias contra la policía y supuestas entregas de audios a la Fiscalía, que no tengo conocimiento. Quiero que sepan que mi persona, Lourdes Sacín, ni el resto del equipo de trabajo que tenía en vida la China Polo tenemos conocimiento alguno de esa información. A nosotros como trabajadores de la China Polo, no se nos ha informado absolutamente nada sobre la continuidad del programa, a pesar de que ella sin vida siempre repitió (tengo varios audios que ella me mandaba repitiéndolo) que yo siguiera con el programa, si a ella le pasaba algo”, manifestó la ex de Andy V.

Sacín dio a conocer que el viudo de 'La China Polo' habría sido el encargado de publicar el video y lamentó que no les hayan consultado sobre dicha publicación. “Nadie tuvo la delicadeza de informarnos qué va a pasar con el programa, ni los planes a futuro que puedan tener, incluso los chicos del equipo se han quedado sin cobrar la quincena que les correspondía de las dos primeras semanas de septiembre, es decir, previo a lo sucedido. En nombre de ellos y mío hago este comunicado desligándonos por completo de lo que están haciendo”, añadió.

Lourdes Sacín, exintegrante del programa, tomó distancia con video en redes que prometía denuncias contra autoridades. Foto: Facebook

Lourdes Sacín confirma el fin de 'La China Polo'

Ante lo sucedido, Lourdes Sacín conversó con la familia de 'La China Polo' sobre el tema y les dejó saber que dicha publicación exponía a todos los periodistas que trabajaron con ella. Finalmente, decidieron no continuar más con el programa por un tema de seguridad.

“Me ha comunicado que el programa no va más. Es una decisión de ellos y que yo puedo entender. Quieren vivir en paz y quieren tranquilidad. Yo también quiero paz y tranquilidad. Y como no hay confianza que se encuentre al autor intelectual y que den con alguien, tengo serias dudas al respecto. Queremos seguir con nuestras vidas. Lamentablemente esta gente ha logrado callar”, sostuvo.