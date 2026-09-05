La agrupación peruana La Bella Luz ofrecerá un concierto gratuito en Lima el 5 de septiembre de 2026 en el Parque Zonal Lloque Yupanqui. La banda busca reconectar con sus seguidores tras la polémica de Naldy Saldaña. Foto: Facebook

La agrupación peruana La Bella Luz ofrecerá un concierto gratuito en Lima el 5 de septiembre de 2026 en el Parque Zonal Lloque Yupanqui. La banda busca reconectar con sus seguidores tras la polémica de Naldy Saldaña. Foto: Facebook

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La agrupación peruana La Bella Luz tiene todo listo para ofrecer un concierto gratuito en Lima, luego de estar en el ojo de la polémica por el caso Naldy Saldaña. El reencuentro del grupo con sus seguidores está programado para este sábado 5 de septiembre de 2026 en el Parque Zonal Lloque Yupanqui (cruce de la Av. Universitaria con Av. Naranjal, en Los Olivos). El domingo 6 de septiembre también ofrecerán un espectáculo sin costo alguno, pero en Chiclayo.

Óscar Junior Custodio, actual líder de La Bella Luz, se mostró emocionado al invitar a sus fanáticos al show gratuito que está dirigido a quienes los han apoyado, sobre todo en las últimas semanas. “Sé que van a gozar de principio a fin este concierto dedicado para todos los seguidores que nunca nos abandonaron y siempre estuvieron con nosotros”, manifestó el popular 'Senderito'.

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Horarios e invitados del concierto de La Bella Luz en Lima

A través de las redes sociales, La Bella Luz informó que las puertas del Parque Zonal Lloque Yupanqui se abrirán a partir de las 5.00 p. m. y habrá invitados como Somos Norte, Josimar, DJ Peligro y 'El Lobo' José Luis Arroyo. Conoce los turnos de los artistas:

Internacional Somos Norte

Josimar

DJ Peligro

La Bella Luz

'El Lobo' José Luis Arroyo

La Bella Luz contará con artistas invitados. Foto: Facebook

¿Qué canciones tocarán en Parque Zonal Lloque Yupanqui?