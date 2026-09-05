La Bella Luz ofrecerá concierto GRATIS hoy sábado: lugar, horarios, setlist, invitados y todo sobre su show en Lima
Óscar Junior Custodio, líder de La Bella Luz, invitó a los fanáticos al evento, destacando que este espectáculo es un agradecimiento por el apoyo recibido en las últimas semanas.
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La agrupación peruana La Bella Luz tiene todo listo para ofrecer un concierto gratuito en Lima, luego de estar en el ojo de la polémica por el caso Naldy Saldaña. El reencuentro del grupo con sus seguidores está programado para este sábado 5 de septiembre de 2026 en el Parque Zonal Lloque Yupanqui (cruce de la Av. Universitaria con Av. Naranjal, en Los Olivos). El domingo 6 de septiembre también ofrecerán un espectáculo sin costo alguno, pero en Chiclayo.
Óscar Junior Custodio, actual líder de La Bella Luz, se mostró emocionado al invitar a sus fanáticos al show gratuito que está dirigido a quienes los han apoyado, sobre todo en las últimas semanas. “Sé que van a gozar de principio a fin este concierto dedicado para todos los seguidores que nunca nos abandonaron y siempre estuvieron con nosotros”, manifestó el popular 'Senderito'.
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Horarios e invitados del concierto de La Bella Luz en Lima
A través de las redes sociales, La Bella Luz informó que las puertas del Parque Zonal Lloque Yupanqui se abrirán a partir de las 5.00 p. m. y habrá invitados como Somos Norte, Josimar, DJ Peligro y 'El Lobo' José Luis Arroyo. Conoce los turnos de los artistas:
- Internacional Somos Norte
- Josimar
- DJ Peligro
- La Bella Luz
- 'El Lobo' José Luis Arroyo
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La Bella Luz contará con artistas invitados. Foto: Facebook
¿Qué canciones tocarán en Parque Zonal Lloque Yupanqui?
- Y qué pasó
- Mix quiero ser feliz
- El hombre feliz
- Tú fuiste mi gran amor
- Mix recuerdos
- Mix chelero
- Las gatas
- Ojitos mentirosos
- En vida
- ft. sorpresa
- Bajo la lluvia
- Dile
- Carcelero
- La suegrita
- Mix a través del vaso
- Mix muñeca de loza – Juaneco
- El aventurero
- Senderito de amor
- Quise morir
- Mix matecaña – selva
- Toro barroso
- Niña tonta
- Adoro
- Mix jode jode mi vecina
- Mix pobre amor
- Mix perdidos
- Mix merengue – guayaba / mentiroso
- Disjockey
- Llorar
- Mix pimpinela
- Pistolero
- Mil años
- El tucu tuncu
- Mix quiero ser feliz