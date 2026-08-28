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Agreden a integrantes de La Bella Luz en pleno concierto: identificaron al sujeto y se retiraron abruptamente del escenario

Un sujeto interrumpió de manera inesperada el concierto de La Bella Luz al agredir a algunos de sus integrantes en pleno escenario. El video rápidamente se hizo viral en redes sociales.

La Bella Luz regresó a los escenarios tras la denuncia de Naldy Saldaña. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
La Bella Luz regresó a los escenarios tras la denuncia de Naldy Saldaña. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
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La presentación de la Orquesta La Bella Luz en El Carmen, Chincha, terminó en un tenso momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales. La agrupación de cumbia se presentó el jueves 27 de agosto en la Plaza de Armas del distrito, como parte de la Gran Serenata por su 110° aniversario, en un concierto gratuito que inició a las 9.00 p. m.

Según se observa en el clip, uno de los asistentes habría lanzado agua hacia los integrantes de la orquesta mientras se encontraban sobre el escenario. El incidente provocó que la agrupación interrumpiera abruptamente su presentación y se retirara del lugar. De acuerdo con las imágenes, los músicos habrían logrado identificar al sujeto involucrado antes de abandonar el escenario.

La Bella Luz fue anunciado por todo lo alto en las redes oficiales de la municipalidad.

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La Bella Luz es agredida por sujeto en pleno concierto

El incidente ocurrió mientras la agrupación se encontraba en plena presentación. En las imágenes que circulan en redes sociales, se escucha al animador de La Bella Luz reaccionar sorprendido ante lo sucedido.

"¿Qué ha pasado?", preguntó, a lo que uno de los integrantes respondió: "Han tirado agua", dejando en evidencia la interrupción que se produjo sobre el escenario.

Ante la situación, uno de los cantantes pidió identificar y retirar al responsable del lugar. "¿Quién es esa persona malcriada? Hay que sacarla, por favor", expresó visiblemente incómodo.

Poco después, y sin retomar el espectáculo, el artista dio por concluida la presentación: "Nos vamos, muchas gracias", dijo antes de que los integrantes abandonaran el escenario.

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Animador de La Bella Luz identifica al agresor

Tras la agresión, el animador de La Bella Luz se dirigió al público para expresar su gratitud a quienes habían asistido al concierto y lamentó que el comportamiento de una persona terminara afectando el desarrollo del espectáculo.

"Quiero agradecer de todo corazón a esa gente tan bonita, humilde, que nos respeta, pero por la culpa de esa persona (...)", señaló antes de ser interrumpido por un miembro del personal del evento, quien le habría confirmado la identidad del presunto agresor.

Con la información recibida, el animador señaló directamente al sujeto que habría provocado el incidente. "El que está con las flores amarillas. Por la culpa de esa persona que está con las flores amarillas y que se está yendo, la fiesta se tiene que acabar", sentenció desde el escenario.

Finalmente, la agrupación decidió dar por concluida su presentación y retirarse ante lo ocurrido.

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