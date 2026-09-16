Durante un concierto de La Bella Luz en Juliaca, el cantante Óscar Junior Custodio, conocido como 'Senderito', sufrió una caída que generó preocupación entre sus seguidores.

Durante un concierto de La Bella Luz en Juliaca, el cantante Óscar Junior Custodio, conocido como 'Senderito', sufrió una caída que generó preocupación entre sus seguidores.

Las presentaciones en vivo de las agrupaciones de cumbia suelen estar marcadas por la energía y el entusiasmo del público. Sin embargo, durante un reciente concierto de La Bella Luz en Puno, la celebración terminó convirtiéndose en un momento de preocupación tras el accidente sufrido por uno de sus principales integrantes.

Óscar Junior Custodio, conocido artísticamente como 'Senderito' y actual líder de la orquesta La Bella Luz, protagonizó una aparatosa caída mientras ofrecía un espectáculo en la ciudad de Juliaca.

Óscar Junior Custodio sufrió accidente en Juliaca

El hecho ocurrió cuando el cantante, quien condenó la agresión de su padre hacia algunos periodistas, recorría animadamente el escenario con una rosa en la mano. En medio de su desplazamiento, habría calculado mal la distancia hasta el borde de la tarima y terminó cayendo al suelo ante la sorpresa de los asistentes.

José Burga, el animador de La Bella Luz, intentó sujetarlo de la mano instantes antes de la caída, pero no logró evitar que el músico terminara fuera del escenario debido a la fuerza del movimiento. En tanto, sus compañeras se mostraron asustadas por el hecho, mientras que Deyvis Paredes no dejó de reírse.

Óscar Junior Custodio fue trasladado a emergencias tras el accidente

Luego del incidente y ante la preocupación generada entre sus seguidores, el propio artista apareció posteriormente en un video para explicar cuál era su estado de salud y brindar detalles de lo ocurrido.

'Senderito' contó que, tras la caída, tuvo que ser trasladado al área de emergencias debido a la intensidad del golpe. No obstante, señaló que los exámenes descartaron alguna fractura y que únicamente presentó fuertes molestias producto del impacto.

"Y me caí. Entonces, ese fue el problema, me llevaron a emergencias porque gracias a Dios no me fracturé nada, solamente fue un golpe, pero me dolió fuerte, porque me caí por la intensidad del golpe, fue muy fuerte", relató el hijo de Óscar Custodio, quien perdió los papeles con la prensa.

El cantante de ‘Ojitos mentirosos’ agregó que recibió medicamentos y calmantes para controlar el dolor y aseguró que, con el paso de las horas, comenzó a sentirse mejor. Asimismo, dio a entender que el accidente no tuvo consecuencias de mayor gravedad gracias a la atención médica que recibió después de la presentación.