Pamela López sorprendió al revelar detalles de una conversación privada que mantuvo con Mario Irivarren años atrás, cuando el exchico reality sostenía una relación con Ivana Yturbe y era integrante de 'Esto es guerra'. La empresaria explicó que decidió contactarlo porque algunas bromas realizadas en televisión le generaban incomodidad durante su embarazo.

El episodio ocurrió cuando la animadora de eventos residía en Brasil junto a Christian Cueva y atravesaba su etapa de gestación. Según relató en el programa 'Vale Todo', los comentarios televisivos involucraban a su entonces pareja y ante ello, optó por comunicarse directamente con el influencer para pedirle que tuviera consideración con su estado.

Pamela López revela que mantuvo conversación con Mario Irivarren cuando estaba con Ivana Yturbe

"Yo vivía en Brasil y él estaba en un programa de competencia. El se dedicaba a hacer ciertas bromas cuando yo estaba gestando y a mí me incomodaba", relató Pamela López durante su participación en 'Vale Todo', espacio en el que conversó junto a Pati Lorena.

La empresaria precisó que las bromas hacían referencia a su entonces relación con Christian Cueva y a Rosangela Espinoza. Según explicó, desde su perspectiva, aquellas situaciones resultaban incómodas, especialmente porque atravesaba un embarazo y se encontraba alejada de Perú.

"Le pautaban bromas que yo no entendía porque no estaba en ese mundo. Le hacían bromas de quien en ese momento era mi pareja con otra persona y se burlaba de ciertas cosas", explicó Pamela López al recordar las circunstancias que la llevaron a comunicarse directamente con Mario Irivarren.

"Yo me tomé el atrevimiento de escribirle a pedirle, por favor, respeto por mi embarazo y estaba haciendo bromas desatinadas", agregó la influencer al revelar públicamente aquel intercambio.

Pamela López asegura que Mario Irivarren le pidió disculpas por desatinadas bromas

De acuerdo con el relato de Pamela López, la respuesta de Mario Irivarren fue diferente a la que recibió de otras personas involucradas en aquella situación. La empresaria destacó que el exchico reality sí respondió a su mensaje y mostró disposición para aclarar el contexto de las bromas que habían generado su incomodidad.

López señaló que Irivarren le explicó que los comentarios realizados durante el programa respondían a situaciones previamente establecidas por la producción. Además, sostuvo que el modelo desconocía las circunstancias personales que ella estaba atravesando en ese momento, incluida su gestación y su residencia en Brasil.

"Mario fue el único que sí me contestó, bastante educado, me pidió disculpas, me explicó un poco… Él desconocía mi situación, que yo estaba procesando, y yo vivía en Brasil y él estaba en un programa de competencia", manifestó la trujillana.