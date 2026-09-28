Comisión de Constitución no sesionará hoy: Zunini anuncia que mañana se debatirá el dictamen del pedido de facultades

Ernesto Zunini informó que mañana 29 de septiembre se debatirá el pedido de facultades en la Comisión de Constitución. Foto: composición LR

Ernesto Zunini informó que mañana 29 de septiembre se debatirá el pedido de facultades en la Comisión de Constitución. Foto: composición LR

La Comisión de Constitución no realizará este lunes 28 de septiembre su sesión ordinaria para abordar la solicitud presentada por el Ejecutivo. El diputado Ernesto Zunini adelantó que el grupo de trabajo se reunirá este martes 29 y que ese día se someterá a votación el dictamen del pedido de facultades.

"Entiendo que se va a sesionar mañana, donde ya se va a someter a votación el dictamen", declaró vía RPP. La comisión tiene pendiente definir su posición sobre la solicitud de delegación de facultades presentada por el Gobierno.

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Tras esto, en conversaciones con La República, la diputada y vocera de Renovación Popular, Roxana Rocha, afirmó que recién se enteró por lo declarado por Ernesto Zunini de que la Comisión de Constitución sesionaría este martes 29 de septiembre. "Recién me estoy enterando acerca de lo informado por el diputado Zunini. No obstante, seguimos esperando la citación oficial de la Comisión de Constitución y hasta que ello no ocurra, no podemos dar mayor alcance", respondió a La República.

Horas antes del anuncio del vocero de Juntos por el Perú, Rocha expresó su preocupación, a través de sus redes sociales, por no haber sido citados para la sesión ordinaria de este lunes, según corresponde el horario fijado para este grupo de trabajo.

“Resulta preocupante que, siendo las 9:00 a.m. del lunes 28.09, aún NO hayamos sido citados a la sesión ordinaria de la Comisión de Constitución”, escribió Rocha en sus redes sociales. La legisladora hizo referencia al predictamen que debe evaluar la solicitud del Poder Ejecutivo.

Frank Krklec cuestionó anuncio de Zunini y pidió citación oficial para sesión

El diputado de Renovación Popular e integrante titular de la Comisión de Constitución,Frank Krklec, cuestionó que Ernesto Zunini anunciara una sesión para este martes 29 de septiembre pese a que los integrantes del grupo de trabajo aún no habían recibido una citación oficial. "No nos ha llegado de manera formal ninguna citación a ninguna sesión, ni para hoy, que es la sesión ordinaria, ni para mañana, que sería una sesión extraordinaria", declaró a La República.

Krklec sostuvo que, si se convoca a una sesión extraordinaria, los integrantes deben ser notificados con anticipación. "Conforme al reglamento del Congreso, si nos citaran a una sesión extraordinaria, lo normal es que nos citen con 24 horas mínimo de anticipación", afirmó. Por ello, consideró que el anuncio de Zunini tomó por sorpresa a los miembros de la comisión.

El legislador de Renovación Popular también cuestionó que Zunini adelantara públicamente la fecha de la reunión. "Al señor Zunini no le corresponde dar estos anuncios, quien debe darlos es la presidenta de la Comisión de Constitución", sostuvo. A pesar de ello, Krklec consideró necesario que el predictamen sobre la delegación de facultades sea discutido esta semana.