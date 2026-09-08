Óscar Junior asumió el liderazgo de La Bella Luz tras renuncia de su padre en medio de denuncia de Naldy Saldaña. | Foto: composición LR/Amor y Fuego/Instagram

Óscar Junior asumió el liderazgo de La Bella Luz tras renuncia de su padre en medio de denuncia de Naldy Saldaña. | Foto: composición LR/Amor y Fuego/Instagram

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Óscar Junior salió al frente para rechazar con firmeza las agresiones que su padre, Óscar Custodio Chavesta, cometió contra periodistas días atrás. El joven, convertido en líder de La Bella Luz tras la renuncia de su progenitor a ese puesto, reconoció que la reacción no fue la manera correcta de enfrentar la situación.

El popular ‘Senderito’ atribuyó el incidente a la edad del fundador de la orquesta de cumbia, pero no esquivó la responsabilidad: pidió disculpas públicas y aseguró haber aconsejado a su progenitor luego de los ataques contra reporteros de distintos programas, ocurridos antes de su ingreso a la comisaría para declarar sobre el caso de Naldy Saldaña a inicios de septiembre.

‘Senderito’ rechaza agresión que su padre cometió contra la prensa

El joven cantante se refirió al tema tras el concierto gratuito que ofreció La Bella Luz en Lima, el primero en la capital después de la denuncia de Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical y primo de Óscar Custodio, por presuntos tocamientos indebidos. Consultado por las agresiones de su padre, fue directo: “No justifico la acción, porque no es la manera correcta y les pido disculpas a nombre de él”. La frase buscó marcar distancia y dejar claro que no comparte el proceder de su progenitor. En otro momento, ‘Senderito’ señaló que la edad pudo influir en la reacción de Custodio: “Pero hay que entender que es una persona de tercera edad”.

Más adelante, el líder de la agrupación reveló que conversó con su padre tras el incidente. “He hablado con él. Le he dicho: ‘Papá, tienes que tú estar tranquilo. Tú estás cooperando con todo, yendo a las audiencias’. Tal vez, las personas de la prensa están haciendo su trabajo”, expresó, de acuerdo con ‘Amor y Fuego’. La declaración buscó resaltar que los periodistas cumplen una función y que la violencia no es una respuesta válida.

El 1 de septiembre, Óscar Custodio acudió a la comisaría de San Juan de Lurigancho para declarar sobre el caso de Naldy Saldaña, en el cual su nombre aparece vinculado por presuntamente encubrir a su primo César Sánchez Chavesta. Antes de ingresar a la dependencia policial, el fundador de La Bella Luz fue abordado por la prensa, pero en lugar de limitarse a responder, reaccionó de manera agresiva y propinó codazos a los reporteros.