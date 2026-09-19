Naldy Saldaña rompió su silencio tras las acusaciones que lanzó en ‘Amor y Fuego’ la cantante y bailarina Jazmín Baquero, exesposa del animador de La Bella Luz, José Burga. La intérprete admitió que sostuvo un romance clandestino con el presentador cuando ambos estaban comprometidos en otras relaciones.

La exintegrante del grupo de cumbia decidió pronunciarse a través de sus redes sociales con un video en el que no solo confirmó los señalamientos y pidió perdón, sino también en el que pidió que su denuncia contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de la orquesta y primo del fundador Óscar Custodio, por presuntos tocamientos indebidos, no sea desestimada por el error que cometió.

Naldy Saldaña confirma que tuvo romance con animador de La Bella Luz

“Debido a las declaraciones e imágenes difundidas el día de hoy (viernes 18 de septiembre) en televisión nacional, me veo en la necesidad de aclarar algunos puntos. Sí, efectivamente, cometí un error. Me equivoqué hace aproximadamente año y medio”, declaró Naldy Saldaña en un clip que ya habría borrado de sus plataformas. De esa manera, puso fin a los rumores y confirmó que sí tuvo un romance clandestino con el animador de La Bella Luz.

Más adelante, la cantante de 26 años aseguró que hizo mea culpa con las personas afectadas y reafirmó su arrepentimiento. “En aquel entonces pedí disculpas. Pedí perdón, y lo vuelvo a hacer ahora, a las personas afectadas que quizá en su momento dañé por mis malas decisiones, por mis malas acciones”, agregó.

Naldy también se refirió directamente a Jazmín Baquero y a su pareja Hansel Bernuy, quien le mostró apoyo en medio de la denuncia contra César Sánchez Chavesta. “Pedí disculpas a la persona más afectada, a la que causé dolor. Pedí disculpas a mi pareja, pedí disculpas a mi familia, a su familia, porque sí, acepto que fallé en ese momento”, sostuvo, con evidente incomodidad.

“No desestimen lo que estoy denunciando”: Naldy Saldaña tras admitir romance con José Burga

En esa línea, la exintegrante de La Bella Luz dejó entrever sus sospechas frente a la exposición en este momento particular. “Ahora me veo envuelta en una denuncia por acoso y tocamientos indebidos y considero o siento que es muy raro que después de tanto tiempo salga eso. No lo justifico porque los sucesos pasaron, pero sí traté de remediarlo. Lo intenté. Traté de ser mejor persona”, añadió. No obstante, cabe precisar que no era la primera vez que la expareja de José Burga hacía esa acusación, pues cuando estalló el caso contra César Sánchez la señaló en un programa de Panamericana TV. En esta oportunidad, sin embargo, decidió mostrar su rostro en ‘Amor y Fuego’ y dar más detalles de la infidelidad que sufrió, además de asegurar que Naldy supuestamente tuvo un vínculo con Stiven Franco, quien es menor de edad.

Finalmente, la intérprete extendió su solicitud a que su denuncia no se vea empañada y reiteró que nunca tuvo una relación con César Sánchez Chavesta ni consintió sus acciones. “Lo único que quiero pedir es que el hecho de que haya cometido un error o que haya callado, porque soy humana, no quiere decir que desestimen lo que estoy denunciando: que fui tocada, que fui vulnerada. Porque en ningún momento yo tuve una relación con ese señor, en ningún momento consentí lo que sucedió. Fui abusada, fui tocada, definitivamente. El hecho de que yo haya cometido un error no quiere decir que se pueda desestimar esta denuncia”, sentenció.