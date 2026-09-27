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Daniela Darcourt oficializa su relación con famoso cantante y él revela cómo ella lo conquistó: “Tiene un ángel”

Daniela Darcourt fue sorprendida por la Chola Chabuca, quien llevó a su novio al programa y lo presentó públicamente como pareja de la salsera.

Daniela Darcourt es una de las cantantes de salsa peruana más populares del medio. Foto: Composición LR/América TV.
Daniela Darcourt es una de las cantantes de salsa peruana más populares del medio. Foto: Composición LR/América TV.
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Daniela Darcourt y Juan Labarca, vocalista de Zaperoko, confirmaron su romance durante su aparición en 'El Reventonazo'. Ambos fueron presentados como pareja por Ernesto Pimentel y protagonizaron un romántico momento frente a las cámaras.

La cantante se encontraba hablando sobre sus gustos personales cuando contó que disfruta de la playa, el mar y las olas, aunque no es muy aficionada a las altas temperaturas.

Ante ello, el conductor aprovechó para hacer una referencia a su vida sentimental y lanzó una inesperada pregunta: "¿Cómo que no te gusta el calor si el segundo nombre de tu novio es calor?".

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Daniela Darcourt y Juan Labarca juntos

La pregunta de Ernesto Pimentel tomó por sorpresa a Daniela Darcourt, quien incluso reconoció que no sabía cuál era el segundo nombre de su pareja. Poco después, el conductor anunció el ingreso de Juan Labarca al set y lo presentó ante el público como el novio de la intérprete.

Durante el encuentro, el integrante de Zaperoko habló sobre cómo comenzó el vínculo entre ambos. Recordó que, pese a conocerse en aquella etapa, no intercambiaron sus números de teléfono. También contó qué fue lo primero que le llamó la atención de la artista cuando tuvieron su primer acercamiento.

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Juan Labarca cuenta qué lo enamoró de Daniela Darcourt

Durante la conversación, Ernesto Pimentel quiso conocer qué fue lo que llamó la atención de Juan Labarca cuando empezó a acercarse a Daniela Darcourt. El músico resaltó su forma de ser y la describió como una persona sencilla, además de destacar la energía especial que percibe en ella: "Lo sencilla que es, su aura, tiene un ángel, algo".

Más adelante, ambos compartieron una interpretación musical en el escenario. El integrante de Zaperoko cantó ‘Siempre seré’, canción que interpretó la primera vez que coincidió con la salsera en una boda. Ella acompañó algunos fragmentos del tema y, al finalizar, los dos reaccionaron entre sonrisas y muestras de nerviosismo.

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