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Cuto Guadalupe se solidarizó con Curwen, ya que él también ha tenido que lidiar con las burlas por una infidelidad de parte de su exesposa. El exfutbolista aseguró que, cuando uno pasa por esas experiencias, tiene que saber manejar la situación. Aunque al inicio dijo que no quería hablar del tema, el exdeportista sostuvo que él jamás se burlaría de alguien que ha vivido una traición.

"Yo creo que las cosas a veces pasan por algo, ¿no? Siempre para algo mejor. Y creo que, en este caso, yo prefiero no opinar porque yo soy una persona muy respetuosa de la mujer. Yo vengo de una madre que me ha enseñado a cuidar a la mujer", comentó Curwen este miércoles 19 de agosto.

Cuto Guadalupe sorprende con consejo a Curwen

Cuto Guadalupe, quien hace un tiempo hizo mea culpa por no ver a un hijo más de 19 años, recalcó que vivimos en un país machista, por lo que no le sorprende la cantidad de personas que se han burlado del streamer. Asimismo, la exfigura de la 'U' espera que Víctor Caballero supere este momento y encuentre algo mejor.

"Como me lo hablaron a mí en un momento, después la tormenta, viene la calma. Y después ahí entiendes el propósito, el porqué. Él, en su momento, vive enamorado, ha querido, pensaba casarse y pasa esto. Entonces, quiere decir que no era la mujer adecuada para él y que esté tranquilo, que se viene algo mejor para él y ya está. La vida continúa. Lo importante es que él tiene que estar tranquilo porque él no ha hecho nada", manifestó Cuto Guadalupe en ‘La jugada good’.

Finalmente, el tío de Jefferson Farfán sostuvo que nadie está libre de ser víctima de una infidelidad y se mostró agradecido por todo lo vivido. "He pasado tantas cosas en mi vida, pero Dios siempre me ha dado más de lo que le he pedido. Entonces, imagínense, para mí estar bien espiritualmente, estar bien en todo aspecto, tener una madre con 83 años, la cual es mi motivación, mi inspiración. Entonces, creo que uno siempre tiene que agradecerle a la vida", agregó.