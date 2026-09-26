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Francisca Aronsson confiesa que fue víctima de agresiones por Internet y exige medidas contra el bullying: “Me duele el nivel de violencia y crueldad”

Francisca Aronsson se pronuncia acerca de los casos de violencia en adolescentes ocurridos en el país. Asimismo, la actriz peruana habla de los ataques de ciberbullying que ella padeció.

Francisca Aronsson exige medidas contra la violencia dentro de los espacios juveniles. / Composición LR/ Instagram
Francisca Aronsson exige medidas contra la violencia dentro de los espacios juveniles. / Composición LR/ Instagram
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Francisca Aronsson comentó en sus redes sociales este 26 de septiembre, acerca de los actos de violencia que se están produciendo en los espacios con público juvenil en el territorio peruano, durante las últimas semanas. Mostró su preocupación y también expuso las posibles raíces de esos actos, así como sus consecuencias.

"Qué nos está pasando como sociedad, leo, escucho y veo las noticias. Y me duele, me preocupa mucho el nivel de violencia y crueldad al que estamos llegando como sociedad. Sé que esto ocurre en otros países, pero hoy quiero hablar de Perú", expresó la intérprete durante el inicio de su publicación.

Francisca Aronsson confiesa que fue víctima de ciberbullying

La actriz comentó su experiencia como alguien que estuvo en esos espacios hostiles, mencionando: "La violencia también está en el internet, desde el anonimato, desde un celular se puede hacer muchísimo daño. Y yo puedo hablar como víctima de eso también".

Tras ello, invitó a sus seguidores a cuestionarse sobre los actos agresivos en sus entornos: "¿Qué está pasando dentro de nuestras familias? ¿Qué patrones de violencia estamos siguiendo?". Asimismo, hizo un llamado al rechazo de la estandarización de la violencia: "También tenemos que estar atentos a los demás, porque cuando normalizamos la violencia, afectamos a quienes más necesitan que los protejamos".

Aronsson exige medidas contra la violencia

La intérprete señaló los lugares en donde se producen esas agresiones. A su vez, alentó a su público a preguntarse sobre si en los espacios donde se desenvuelven existe violencia, manifestada en las heridas que uno pueda tener o en los patrones que uno pueda haber heredado. Asimismo, Aronsson cierra su mensaje demandando medidas contra la violencia.

"Nuestros niños, niñas y adolescentes están siendo víctimas de violencia en distintos espacios. En las calles, en las escuelas, en espacios públicos. Debemos hacernos preguntas más profundas: ¿Qué está pasando dentro de nuestras familias? ¿Qué patrones de violencia estamos repitiendo? También tenemos que exigir que las leyes se cumplan, que el Estado proteja y que las instituciones respondan. No podemos ser indiferentes", concluyó la actriz.

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