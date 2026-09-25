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Heidy Amado impacta al describir su relación con Melcochita y deja en shock a Magaly Medina: "Totalmente activo"

La joven de 22 años impactó al ponerle nota aprobatoria a Melcochita en la intimidad y aseguró que ambos duermen juntos, además de revelar que ambos se complacen en todo aspecto.

Heidy Amado y Melcochita llevan más de medio año de relación. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Heidy Amado y Melcochita llevan más de medio año de relación. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Heidy Amado sorprendió durante su aparición en 'Magaly TV, la firme' al hablar abiertamente sobre la relación que mantiene con Melcochita. La joven de 22 años respondió a las preguntas de Magaly Medina acerca de su convivencia con el reconocido sonero y explicó algunos aspectos de su vida cotidiana como pareja.

La conversación también abordó un aspecto más íntimo de la relación. Ante una pregunta directa de la conductora de espectáculos sobre la vida sexual del exintegrante de 'El cartel del humor', la 'enfermera' confirmó que el artista mantiene una vida de pareja activa. Sus declaraciones llamaron la atención de la conductora por la naturalidad con la que respondió, en medio de la conversación sobre la diferencia de edad entre ambos.

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Heidy Amado revela detalles desconocidos de su intimidad con Melcochita

Durante la entrevista, Heidy Amado explicó que la edad de Melcochita influye en algunos cuidados que deben tener dentro de la convivencia. La joven señaló que existen días en los que el artista puede levantarse alrededor de las 8 de la mañana, por lo que ambos deben considerar su ritmo y sus necesidades en la rutina diaria.

La pareja también confirmó que comparte el mismo espacio durante sus horas de descanso. "Claro, dormimos juntos", respondió Heidy cuando fue consultada sobre este aspecto de su convivencia, dejando claro que mantienen una relación cercana y una dinámica de pareja pese a la diferencia generacional.

El momento que generó mayor sorpresa llegó cuando Magaly Medina llevó la conversación hacia la intimidad. La conductora de 'Magaly TV, la firme' quiso conocer si Melcochita era una persona muy sexual, pregunta ante la cual Heidy respondió afirmativamente.

"Sí", dijo inicialmente la joven de 22 años. Luego, al explicar con mayor detalle la situación, sostuvo: "Normal, no es como que no llevemos una vida de pareja, es totalmente activo". La respuesta provocó la reacción de la 'Urraca', quien quedó sorprendida por la franqueza de la entrevistada al referirse a un aspecto privado de su relación.

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Melcochita más que enamorado de Heidy Amado

Por su parte, Melcochita se mostró conforme con la etapa que atraviesa junto a Heidy Amado. El artista habló positivamente de la joven durante la entrevista y atribuyó a su relación un efecto favorable en su vida cotidiana.

“Ella me ha rejuvenecido, es buena mujer”, manifestó el sonero peruano al referirse a su actual pareja. Con estas palabras, el cómico destacó la influencia que, según su propio testimonio, ha tenido su pareja en esta etapa de su vida.

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