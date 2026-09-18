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Sheyla Rojas oficializa su relación con Joaquín Ramírez, excongresista denunciado por lavado de activos: “Felicidades amor”

La influencer Sheyla Rojas retornó a Cajamarca, donde apoya en las redes sociales a su flamante pareja, Joaquín Ramírez, en su campaña por el Gobierno Regional.

Sheyla Rojas viene de terminar su relación con empresario mexicano Sir Winston. Foto: Composición LR/Instagram.
Sheyla Rojas viene de terminar su relación con empresario mexicano Sir Winston. Foto: Composición LR/Instagram.
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Sheyla Rojas culminó su periplo por España, donde se reencontró con su hijo Antoñito y cumplió algunos compromisos laborales. Tras ello, abordó un avión rumbo a Perú y llegó a Cajamarca para verse con Joaquín Ramírez, excongresista de Fuerza Popular, quien ha sido denunciado por lavado de activos y con quien ha sido vinculado sentimentalmente.

Justamente, el político compartió en sus redes sociales imágenes en las que la exchica reality aparece comiendo un tradicional chancho al palo. Sin embargo, el video también tuvo como objetivo impulsar la candidatura de Ramírez al Gobierno Regional de Cajamarca.  

"Señorita Sheyla, de regreso. ¡Qué gusto tenerte por acá! El cuatro de octubre marcamos el sol y la ‘J’", se escucha decir en la publicidad. No obstante, lo que llamó la atención fue el comentario que hizo 'Shey Shey', oficializando su romance con el excongresista.

Mensaje público de Sheyla Rojas oficializando su relación con Joaquín Ramírez. Foto: Willax.

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Sheyla Rojas anuncia su romance con el excongresista Joaquín Ramírez

Joaquín Ramírez también decidió publicitar al máximo su campaña política y compartió en sus redes sociales contenido relacionado con las obras realizadas durante su gestión. En uno de esos videos, Sheyla Rojas sorprendió al dedicarle un romántico mensaje al político, con el que confirmó públicamente su relación.

"Felicidades, amor, por poner tanto esfuerzo e impulsar este gran proyecto que beneficiará a todos los cajamarquinos… a seguir con las buenas gestiones", escribió la modelo e influencer oficializando su relación. Cabe recordar que la creadora de contenido viene de terminar su romance de casi cinco años con el empresario mexicano Sir Winston.

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Sheyla Rojas revela qué le gustó de Joaquín Ramírez

Durante una entrevista pasada en 'Amor y fuego', Sheyla Rojas no se hizo problemas en enumerar algunas de las cualidades que le atraían de Joaquín Ramírez, cuando ambos eran vinculados sentimentalmente.  

"Sé que es un hombre que ha construido empresa, que ha hecho sus cosas y se saben las cosas que él pueda tener, entonces yo voy a defender ese lado. Estoy contenta, sé que es un hombre bueno, trabajador y estoy conociendo ese lado de él", expresó en aquella oportunidad.

Además, la influencer no dudó en defenderlo cuando fue consultada por las investigaciones que el político afronta por lavado de activos. "Son investigaciones que se van a resolver de la mejor manera. Él ha construido empresa. Yo voy a defender ese lado, él ha hecho mucho por Cajamarca", expresó Sheyla Rojas.

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