Valentino llama "suegra" a Sheyla Rojas al ver ver vídeo junto a Antoñito y la influencer tiene impensada reacción

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Sheyla Rojas sorprendió a sus seguidores al compartir un video desde España junto a su hijo Antoñito, fruto de su relación con Antonio Pavón. La popular 'Leona Loca' recibió una ola de reacciones sobre el evidente crecimiento del pequeño, a quien gran parte del público peruano recuerda desde que estaba en el vientre de su madre, cuando ella formaba parte de 'Combate'.

Sin embargo, lo que parecía una publicación familiar tomó otro rumbo cuando Valentino, creador de contenido, dejó un comentario inesperado al llamarla "suegra". La respuesta inmediata de Sheyla no pasó desapercibida y desató una cadena de comentarios entre los usuarios.

Sheyla Rojas tiene impensada reacción luego de que Valentino la llamara suegra

El video mostraba a madre e hijo disfrutando de una celebración en España, en medio del viaje de Sheyla Rojas tras su separación de Sir Winston. La cercanía entre ambos y el crecimiento de Antoñitogeneraron mensajes emotivos. Natalie Vértiz comentó "¡Qué bello y grande Antoñito!", a lo que la exchica reality respondió con entusiasmo, asegurando que cuando su hijo viaje a Perú visitará a su familia. Otros seguidores añadieron frases como: "Qué guapo, y pensar que lo vimos nacer", "Qué rápido creció su hijo, derrochando amor" y "Me da mucha ternura, es como si fuéramos sus tíos".

No obstante, entre las reacciones también destacó la de Valentino, quien escribió "Hola, suegra", acompañado de un meme suyo muy popular entre su comunidad. La respuesta de Sheyla fue impensada, pues la modelo optó por enviarle otro meme, esta vez del actor Freddie Highmore interpretando al doctor Shaun Murphy en la serie 'The Good Doctor'. Aunque el fotograma pertenece a una escena dramática, en redes sociales se viralizó como recurso humorístico y de parodia, lo que generó interpretaciones divididas: algunos lo vieron como rechazo de parte de la 'Leona Loca' a la palabra de Valentino, otros como una muestra de humor.

Poco después, los usuarios notaron que el comentario del tiktoker había desaparecido, sin que se aclarara si lo eliminó él mismo o la propia Sheyla. Para muchos, Rojas "choteó" al influencer; otros señalaron que el mensaje del creador de contenido no fue apropiado, recordando que Valentino tiene 21 años y Antoñito es menor de edad.