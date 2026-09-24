El consenso plebiscitario en Lima

Organizar un debate con 26 candidatos a la alcaldía de Lima no fue tarea sencilla. El JNE lo dividió en dos jornadas con 13 participantes cada una.

Pese a las expectativas de que el alcalde renunciante Rafael López Aliaga no participaría dado que su condición jurídica fue cuestionada por expertos constitucionales y electorales, Renovación Popular lo presentó como primer regidor asistió. Sin embargo, esa anomalía quedó en segundo plano frente a lo que los debates produjeron: un consenso orgánico entre candidatos de derecha, izquierda y centro sobre el fracaso de su gestión al frente de Lima.

Daniel Urresti, de Podemos, sostuvo que López Aliaga “abandonó Lima a su suerte y la usó como trampolín”. Carlos Bruce (Somos Perú) señaló que la ciudad “está peor en delincuencia, tránsito y limpieza”. Francis Allison (Avanza País) advirtió que las obras improvisadas “causan muertes y corrupción”. Carlos Gallardo (Buen Gobierno) afirmó que “dejó abandonada Lima porque renunció”.

No obstante, el momento más revelador vino del propio partido del gobierno. Samuel Daza, candidato de Fuerza Popular, le recriminó directamente: “Nos dijiste Lima potencia mundial y somos Lima potencia de tráfico. Yo confié en ti, pero nos decepcionaste”.

Que el fujimorismo cuestione públicamente la gestión de López Aliaga es la confirmación más contundente del consenso que los dos días de debate produjeron.

Esa coincidencia trasciende a los candidatos ya que refiere a asuntos superiores a las diferencias ideológicas por los cuales los vecinos de Lima deberán definir su voto el próximo 4 de octubre. La inseguridad, la falta de agua, la crisis del transporte, la deuda de obras mal ejecutadas que costó vidas, como en el caso de la vía Expresa Sur.

Si bien el análisis jurídico de la mala praxis jurídica del JNE - sigue abierto, está en manos del electorado cerrarlo con una decisión que ponga por delante lo que Lima necesita, frente al abuso del poder y el abandono de la comuna.