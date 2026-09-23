María Fe Saldaña no calla más y expone relación de Josimar con Chris Soifer: "Tengo un video de ella en mi casa”

María Fe Saldaña volvió a lanzar nuevas acusaciones contra su expareja, el salsero Josimar Fidel. La madre de las dos últimas hijas del llamado ‘Rey de la Salsa Perucha’ aseguró que el artista mantiene vínculos sentimentales con más de una mujer, tanto en Perú como en Estados Unidos.

Las declaraciones se dieron en el programa ‘Magaly TV, La Firme’, donde Saldaña no solo mencionó a la influencer Delany López, sino también a Chris Soifer, hermana de Micheille, a quien señaló como pareja del cantante en el extranjero.

“Salía con Delany (López) y con Alexandra, y ahora sale con Delany y con Chris, Chris para Estados Unidos y Delany para Perú. Sí con Chris Soifer, la hermana de Michelle Soifer”, manifestó. La joven madre dejó en claro que, según su versión, Josimar mantiene relaciones paralelas en distintos países.

Además, afirmó contar con pruebas que respaldan sus palabras. “Él ha estado con Delany desde el año pasado; ahorita está con Chris Soifer. Tengo todo, tengo un video de ella en mi casa”, agregó.

El antecedente de estas revelaciones se remonta a marzo, cuando Saldaña anunció públicamente el fin de su relación con Josimar a través de un comunicado en Instagram. “Han ocurrido situaciones íntimas dentro de nuestra relación donde se cruzaron límites que para mí son fundamentales y, por respeto a mí misma, he decidido dar un paso al costado como mujer”, escribió en aquel momento.

Chris Soifer no se ha pronunciado sobre las nuevas acusaciones de María Fe. Por su parte, Delany López rechazó cualquier insinuación que la vincule a una infidelidad del salsero hacia la madre de sus hijos y aseguró que ella lo conoció tras el anuncio de separación de Saldaña. “Conozco a Josimar mucho después de que ella puso su comunicado, que a mí no me quieran venir a encausar con nadie... Jamás me metería con una persona que tenga alguna relación ni sería yo la tercera en discordia”, sentenció en ‘América Hoy’.